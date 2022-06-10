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德成行推出父親節禮盒 感懷父恩物美價宜

【洛杉磯訊】
父親節翩然到來，德成行為父親節準備數款套裝禮品盒，物美價宜。
父親節翩然到來，德成行為父親節準備數款套裝禮品盒，物美價宜。

六月，父親節翩然到來，父母給了兒女世間永恆的愛與祝福，記得向父親道聲平安。感懷父恩，讓愛全心呈獻，德成行為父親節準備數款套裝禮品盒(見圖)，物美價宜。

秉持健康理念，禮盒內選項相當貼心，德成行雲集美國頂級花旗參，包括野山參、半野參、種植參，還有來自世界各地的德成行海參、德成行乾貝、德成行鮑魚等的山珍海味，此外，也結合德成行土特產做為搭配，希在防疫上，人人善用中醫滋補養生食材來提高自身免疫力。

德成行的「美國花旗參」聚集了美國東中部及東北部的高寒地帶原始森林中頂級品質的野山參、以及半野山參，助補氣降虛火、除煩倦、補陰退熱、固精安神、清肺腎、消暑和解酒補血益氣。「海參」助補益養生，提高免疫，消除疲勞，海參體內富含氨基酸，維生素和50多種營養成分，還有多種活性無知酸性粘多醣、皂苷以及膠原蛋白，是低脂肪和低膽固醇優質食材。

陪伴海外華人43年來，德成行不變的是價廉物美，而求變的是不斷提升的品質和服務， 近年來，更隨著網購趨勢，德成行努力開發網上商城，不僅便利了大洛杉磯居民，更將服務傳遞至全美各地的華人消費者，將老招牌德成行的經營體系擴大且多元化之外，亦體驗到優質的升級服務。

德成行南加州有五家門市店，北聖蓋博新店在 5439 Rosemead Blvd., 電話(626)686-1883。蒙特利公園市兩家分別在：122 W. Garvey Ave. ，電話(626)288-8788，401 E. Garvey Ave. ，電話(626)307-0794，工業市店 17520 Castleton St，電話(626)322-2800，羅蘭岡店1457 S. Nogales St.，電話(626)839-0022， 網路商城www.tsEMPORIUM.com。

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