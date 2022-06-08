德倫學院 地產及貸款愛心關懷免費課程

線下課程

【洛杉磯 訊】德倫地產/貸款 學院提供「愛心關懷免費課程」，即日起凡以下人士報名該學院地產執照班，即享有「現場教學課程Live Class」免費上課之優惠：獨力撫養子女之單親父母、24歲以下單親家庭子女、24歲以下在校學生、60歲以上長者、殘疾人士 (書籍及學雜費除外)。

該學院提供兩大類型課程：1. 地產/貸款執照班：首創獨家編寫中英文教科書及歷屆考古題，幫助考生輕鬆考取地產/貸款執照。2. 地產/貸款New Agent訓練班：協助剛考取執照的經紀人，對地產的買賣及貸款的申請，有明確的概念。

地產訓練班即地產實戰班：房地產 New Agent往往有三大迷思：獲客難、成交難、成為百萬年薪經紀人難。其實這都是很錯誤的觀念的，德倫學院房產實戰班及百萬年薪經紀人挑戰班，將用八堂深入淺出的精湛課程，為上述疑問一一解惑。

貸款訓練班即實戰班：新的銀行放款條約TRID已全面更新執行，如果你還是只有一張房地產經紀人執照卻對貸款一無所知，那麼你能讓案子順利結案的機率也就相對低了。不懂貸款等於不懂房地產，要知道房貸利息的漲跌幅度及銀行審批的難易程度深度，主導著房地產的銷售趨勢，如果你只單方面的了解房地產，卻不懂的貸款的程序及銀行的放款模式，那麼你將無法透徹地看清楚房地產未來的走向。

很多經紀人不願意考貸款執照是因為害怕數學，所以只想做房地產，但貸款經紀並不需要處理煩雜的數學公式，只要有小學程度基本的加減乘除運算即可，和房地產經紀所面臨的難度相比較，實在簡單很多。

上課方式分為兩大類：1. 線上課程(完全免費)

◆首創全美第一款中英文對照地產/貸款執照課程免費網路教學：www.Teaching724.com ◆首創全美第一款中英文對照之地產/貸款執照課程免費教學App：Teaching724(目前僅限用於蘋果手機)◆全系列地產/貸款課程免費視頻：「德倫學院」YOUTUBE頻道。

2. 線下課程： 上課時間(1)周二上午10時至中午12時 或 (2)周二晚上7時至~9時，或(3)周六上午10時至中午12時。 上課地點在1200 S. Diamond Bar Bl#101B, Diamond Bar。

意者可於周一至周五上班時間去電報名專線：1-800-326-5989或626-363-0331，或至服務郵箱[email protected]。