獨特腕錶/時尚珠寶 畢業季昌興推薦畢業禮

珍惜時間是學業有成、事業成功的關鍵，餽贈莘莘學子一份畢業好禮，承載著衷心祝福與鼓勵。正值畢業季，昌興珠寶推薦別緻畢業好禮。

昌興珠寶表示，畢業標誌著人生的轉折點，在邁向人生新里程中值得紀念的重要時刻，贈送一枚腕錶做為畢業禮是好選擇。

瑞士著名腕錶品牌浪琴錶 ( Longines ) 自創立以來，對產品設計一直秉承優雅的風格與精準的性能，其中，浪琴運動腕錶，風格簡約，洋溢著時尚 氣息，既是學習和工作中不可缺少的夥伴，更可增添成熟穩健的形象，適合剛踏入社會的年輕人。

浪琴深海征服者系列Hydro Conquest腕錶 (圖左)，採圓形精鋼錶殼，藍色太陽飾紋錶盤，鍍銀拋光指針，鑲嵌阿拉伯數字和時標，時、分、秒和日期顯示。其精鋼錶帶雙重摺疊式安全錶扣，附帶潛水延展裝置等，專門為追求卓越性能及喜歡運動的男生設計。

浪琴錶女士系列腕錶 (圖右)，是擁有女性魅力及優雅氣質的精緻配飾。浪琴錶向以細膩線條、雋永美感襯托出女性之美。畢業時光，揚帆起航，一枚浪琴腕錶，跟著時間的律動再出發。

到昌興為時尚女畢業生挑選畢業禮，不妨參觀來自法國的時尚品牌Messika。重在設計的Messika獨特新穎、富表現力，受歐美明星名模們的追捧而成為珠寶界新寵。其中Move系列以流動式鑲鑽為亮點，讓鑽石隨身體擺動而流，添加動感，使原本耀目的鑽石更為亮眼。Move 珠寶系列經典而優雅，還稍帶一些搖滾風格，適合各種場合，非常百搭，受到越來越多的年輕人喜愛。

昌興珠寶鐘錶集團另代理世界第一名錶百達翡麗 (Patek Philippe) ﹑海瑞溫斯頓 (Harry Winston)﹑寶璣 (Breguet) ﹑伯爵 (Piaget) ﹑歐米茄 (Omega) 等頂級名錶，珠寶品牌選擇還有車工完美的鑽石Hearts on Fire、Chanel、Bvlgari 等。

昌興珠寶聖蓋博 店(全統廣場) 地址140 W. Valley Blvd. #119，San Gabriel，電話 (626) 280-9195，羅蘭岡店(香港廣場) 地址18436 Colima Rd., Rowland Heights，電話 (626) 810-8883，網址www.chonghing.com。