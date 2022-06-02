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亞凱迪亞頂尖學院 名校錄取傳喜訊

劉柏江

【洛杉磯訊】位於亞凱迪亞著名的頂尖學院（TOP LEAGUE Educational & Academic Service Center），服務華人社區逾15年，專為初高中學生量身訂製打造升學規劃，幫助孩子進入名校，首次諮詢免費。

頂尖學院負責人表示，今年的學生依然斬獲多所錄取：包括Stanford，Duke，Johns Hopkins，Cornell，UC Berkeley，Harvard和Yale等知名高校。不僅如此，錄取學生大多會同時獲得高額獎學金。頂尖學院的學生顧問100%畢業於常春藤名校，師資陣容強大。錄取通知信件可訪問頂尖學院網站查看。

頂尖學院在申請大學及準備上，甚至初中、高中、大學，均有一系列教學準備課程，讓學生在最快的時間內打穩學業根基，適應網課教學。

該學院擁有專業的教學，具豐富經驗的師資，提供課後輔導小班，考試系列培訓班，及升學培訓班，專為初高中學生打造一對一的專門輔導升學課程，細緻學習步步為「贏」，個性化定制輔導方案，全科進步看得見，全面覆蓋。中西合併的教學方式，幫助孩子進入理想的大學。

 頂尖學院可以國、粵、英語諮詢，與家長溝通無障礙。電話626-696-0809，網址www.topleagueducation.com，地址817 S 1st Ave Arcadia, CA；或加入Line：evanachang；微信evanachang。

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