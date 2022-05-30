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租金、房價齊漲 歸巢族大增 家長養老計畫受影響

長青保險 每星期舉辦三場健保說明会

【洛杉磯訊】

「長青保險」為耆老長期性的提供免費個別約談，即起每星期舉辦三場健保說明會，需要諮詢聯邦健保計劃或是獲取更多有關資訊者，歡迎参加。

對已經有參加耆英健保計劃的長者，一般會有的疑問包括：我需要換保險嗎？什麼是補充保險？PPO，HMO那種適合自己？藥物保險的負擔是什麼？什麼時候應選用醫療網？ 等相關疑問，此時可以考慮「長青保險」作為你的諮詢顧問。

長青保險是一家耆英健保代理公司，由一群擁有醫療相關背景且具有熱忱、30年豐富經驗的保險經紀人團隊，提供聯邦醫療保險相關訊息、及第一手耆英健保資料等服務；有多位精通 國、粵、閩南、上海、潮州、臺山、越、菲、泰、馬來以及西班牙語的專業保險經紀人為客戶服務。該公司會根據你的需要來提供健康保險計劃產品，並承諾提供優質親切高效率的客服。

長青保險代理多家優質健保計劃：HMO，MAPD， PPO， Supplement補充保險， PDP藥保，安森藍十字， 藍盾健保， 中心健保，聯合健保， 福全健保， 環球健保， 惠安納健保，Aetna, Alignment，SCAN， Silverscript， WellCare。

該公司每個星期都會固定在下列地區舉辦免費健保說明會：每星期二上午10時，在蒙特地公園市Mr. Baguette, Monterey Park （ 400 S. Atlantic Blvd., Monterey Park）舉行；每星期三下午3時，在Rosemead 的Sea Harbour Seafood Restaurant  海港大酒樓（ 3939 N. Rosemead Blvd., Rosemead）舉行；每星期四下午4時在Arcadia Garden Cafe 嘉頓港式西餐廳（850 S Baldwin Ave., Arcadia）舉行。

長青保險表示，以上說明會歡迎長者去電預約報名，參加者需已完成 Covid 疫苗注射。需要諮詢有關聯邦健保計劃者，可電話聯絡1-888-801-1829 （週一至週五上午9九點至下午5點）。

聯邦醫療保險 健保 疫苗

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