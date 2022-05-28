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逃過大屠殺 男童卻還對衣服染血、弄丟眼鏡向父母道歉

新世紀傢俱 國殤日優惠折扣高達兩折

【洛杉磯訊】

「新世紀傢俱」推出國殤日大優惠活動，商品折扣高達80% Off，有關詳情可電626-285-9788查詢。

優惠活動中的特價商品，包括有大型皮沙發椅特價99元、高級兩座位布沙發148元、高級舒適皮沙發三座位和兩座位組特價399元、轉角沙發特價499元、大型實木五斗櫃特價199元、高級大型實木餐桌七件組特價349元、單人實木床98元、高級皮製雙人床99元、大型印尼實木床三件組特價299元、印尼全實木溫馨睡房六件組特價488元、現代舒適轉角真皮沙發四件組888元(見圖)等。

另美國第一品牌Ashley家具也大傾銷，產品有兩邊可躺型兩人坐布沙發399元、高級溫馨布沙發兩件組599元、高級真皮兩邊可躺型沙發兩件組1388元等，特價貨品商品數量有限，先到先得，售完即止。

有20多年歷史的「新世紀傢俱」，有逾萬呎展示廳，貨品齊全，新貨及樣品全部以低價出售。地址在250 S. San Gabriel Blvd., San Gabriel, CA (位Las Tunas與Broadway之間)，每週七天，營業時間由上午11時至下午6時。

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