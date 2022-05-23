香港杏和堂- 陳李濟藥廠系列產品 全美上市

「美國蘇氏藥業」是有四百餘年歴史的古方正藥 、(香港 )杏和堂陳李濟藥廠的美加總代理。系列產品均原裝進口，香港製造，現已全美上市。

蘇氏藥業表示，清同治年間（公元1856 至1875年)，同治皇帝偶患感冒、腹痛吐瀉不止， 服用「陳李濟追風蘇合丸」奏效，遂欽賜「杏和堂」為封號，以資表彰。陳李濟追風蘇合丸驅風理氣，有效紓緩感冒，咳嗽痰涎，胸膈飽脹，頭暈目眩，產後風氣，嬰孩吐乳。治療感冒咳嗽，同時服用追風蘇合丸、及附子理中丸效果更好。

陳李濟是由陳、李兩家始創於明朝萬曆27年（公元1600年），明未清初，自創立迄今，陳李濟藥廠不斷以地道中藥材、精製高品質傳統中成藥。

香港陳李濟藥廠成立於1979年，秉承祖訓，以真實為本，選料必求純正地道，足量配劑，務遵家傳古方炮製。陳李濟藥廠之藥丸均由中藥材及蜂蜜合成，均因其經濟、療效顯著，而能廣為流傳400多年。陳李濟藥廠用蜂蠟及木蠟製成之外殼，能確保被封裝之蜜丸長期保質，至今仍有許多藥廠仿傚。陳李濟藥廠能經營至今，皆因其品質穩定、堅持不懈之故。

長久以來，作為傳統中成藥廠，香港陳李濟藥廠一直不忘要做到「陳李濟」之意義﹕同心濟世。

陳李濟附子理中丸，補脾暖胃，主治中氣虛寒，夜咳不止，常吐寒痰，脾胃虛弱，不思飲食，中寒氣滯，遍體寒凍，老年氣弱。陳李濟養心寧神丸，益精，固氣養心，主治憂思過度，驚悸失眠 ，頭暈目眩。陳李濟寧心補腎丸、清心寧神，主治房事過多，腎水日虧，憂思過度，精神困倦。

如有任何查詢，歡迎去電全美總代理美國蘇氏藥業公司，免費專線1-888-221-3496，或上網 www.solsticemed.com。