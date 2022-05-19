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安卓第十時代電視盒 國殤假期優惠價$169

梁惠歡

【羅斯密市訊】5月30日是國殤日假期，安卓第十時代電視機頂盒，中華數碼特提供優惠價，每個盒子169元。

中華數碼表示，推出新到的智能6K電視機頂盒，採用雙頻2.4g和5 G Wi-Fi。速度快、圖像更清晰、節目更豐富。有大陸、台灣、北美、日本、馬來西亞、泰國、越南、印尼、歐洲和南美電視直播，以及体育頻道，可以七天回看。

中華數碼說，百萬部全球各國4K電影、電視劇和綜藝。機盒內有卡拉OK，免費點唱中英文YouTube和私密成人午夜電視和點播。一次購買，永久免費。無月費或任何其他費用，無廣告。機內固件和應用自動更新升級，這送禮或自用均宜，外州可郵寄。

夏季到，中華數碼也特推出分體空調-格力和大松安裝特價。冷暖兩用、安靜、省電、冷復蓋率比其他品牌高。中華數碼建議，因廠家會調價和運費上漲，用户可以盡早安裝。

中華數碼表示，到實體店購物有保障，他們所有產品有一年免費維修保固，可買得安心。歡迎到他們的展示廳參觀，地址在8736 Valley Blvd # A, Rosemead, CA ，洽詢電話626-382-9694。

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