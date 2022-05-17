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與疫情前相比 Airbnb預訂增30%

【洛杉磯訊】

Airbnb 的業務與疫情大流行期間相比，取得了顯著增長，其在美國的夏季旅行預訂量已經激增。

截至4月底與2019年同期相比，該公司夏季旅遊旺季的預訂數已增加 30%。根據 Airbnb 的數據，今年前三個月預訂的夏季住宿數超過一半，甚至超過了大流行前的水平。

據 Airbnb 稱，許多人計劃今年夏天與家人一起旅行。事實上，用戶正在積極尋求更獨特的體驗。與 2019 年相比，今年前三個月為夏季旅行預訂的獨特住宅的住宿數已經增長了 80%，對微型住宅的興趣增長了 173%，對圓頂和樹屋的興趣分別增加了 134% 和 116%。

隨著旅行的持續激增，Airbnb 讓用戶更容易找到那些不尋常的地方。該公司重新設計了搜索，允許用戶從 56 種房屋類別中進行選擇。

無論用戶在哪裡，他們也將通過AirCover獲得免費的旅行保護。如果客人無法入住或房東在 30 天內取消預訂，該公司承諾為受影響的客人尋找另一個地點，或全額退款。如果房子沒有像廣告宣傳的那樣，客人也將有三天的時間報告問題，並獲得退款或新的住宿地點。（劉柏江譯）

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