國泰萬通金控 榮列美國十大上市銀行之一

國泰銀行總部。

國泰銀行之控股公司國泰萬通金控，在標普全球市場財智2021年美國上市銀行財政表現的排行榜中，榮列第9名。該分析囊括了在各大交易所（例如那斯達克、紐約證券 交易所、或美國證券交易所）上市的、截至2021年12月31日的總資產逾100億美元的美國上市銀行。

國泰銀行總裁兼首席執行官劉昌明表示，能榮列美國十大上市銀行之一，深感榮幸。今年是國泰銀行歡慶60的鑽禧之年，獲此殊榮可謂適逢其會。這份榮譽歸功於公司全體成員全力以赴的精神。

標普全球市場財智使用日曆年數據和美國通用會計准則數據，對各機構進行排序，其基於以下三大類別的指標並分別賦予相應權重：成長性（35%）、盈利能力（35%）、安全可靠性（30%）。

標普全球市場財智今年新設一個排行榜，以評比資產逾100億美元的美國上市銀行。以往，標普全球市場財智排行榜，對社區銀行和信用合作社的業績進行排序時，將其劃分為以下三個類別：資產為30億美元到100億美元的社區銀行、資產低於30億美元的社區銀行，以及業績最佳的信用合作社。

國泰銀行是國泰萬通金控公司的子公司。1962年，為支持洛杉磯日益壯大的華裔社區，國泰銀行應運而生。在美國各地及香港設有超過60家分行，並在北京 、上海和台北設有代表處。2022年迎來國泰銀行的鑽石禧年紀念；走過60載、再邁向未來，國泰銀行始終勇往直前、不斷超越。可瀏覽cathaybank.com獲取更多訊息。美國聯邦存款保險 公司（FDIC）保險範圍，僅限於國泰銀行美國國內分行的存款帳戶。