為可持續未來而設計：全新2023 KIA NIRO首次亮相

第二代Niro以三種車型首次亮相，每一種都比以往更注重設計和技術功能

全新Kia Niro CUV首次在北美亮相，於紐約國際車展上大放異彩。新一代Niro的設計超越了消費者的期待。憑藉引人注目的造型和對可持續性和連通性的承諾，2023 Niro將在美國推出三種高效的電氣化動力系統：混合動力（HEV）、插電式混合動力（PHEV）和全電動（EV）。

「隨著全新第二代Niro的推出，Kia的電動汽車 勢頭繼續保持強勁，它帶來的是更精緻的造型、更多的功能、連接性和科技」，Kia美國首席運營官兼執行副總裁Steven Center表示，「2023 Niro專為滿足當今需求和可持續的未來出行而設計。」

像曼哈頓這樣的城市環境，空間非常寶貴，為2023 Niro的發布提供了最佳發布背景。2023 Niro將在2022年夏末到達所有50個州的Kia零售店，並將展示最先進的電氣化動力系統選項和卓越的效率，以及時尚外型、空氣動力學設計和科技。在其第二代中，Niro仍然是市場上唯一具有三種不同電氣化動力選項的車輛。

從內到外，2023 Niro採用大膽的設計，靈感來自「Opposites United」理念，將大自然的靈感與空氣動力學的精緻融合在一起。2023 Niro的外觀體現了一種精緻和冒險的使命感，受到2019 HabaNiro概念的強烈影響，它實現了令人印象深刻的0.29阻力係數（Cd）。其醒目的日間行車燈（DRL）位於標誌性的虎鼻格柵兩側，該格柵隨著新的Kia品牌標識而演變。在後部，迴旋鏢形狀的LED尾燈與簡潔的表面裝飾相連，實現幹練和符合空氣動力學原理的造型組合；而心跳形後尾燈、堅固的防滑板裝飾和下保險槓設計與車頭遙相呼應。Niro HEV和Niro PHEV的特殊之處在於黑色車門覆層和輪拱，而Niro EV則根據車身顏色以鋼灰色或黑色外飾來加以區分。

全新Kia Niro採用大膽以及充滿動態元素的設計，靈感來自該品牌廣受讚譽的「Opposites United」設計理念，特別是其設計支柱「Joy for Reason」。處理方式從大自然中汲取靈感，而顏色、材料和飾面的選擇在環保的移動方式和麵向未來的乘用車願景之間取得完美平衡。

2023 Kia Niro的側面輪廓呈現Aero Blade造型，這是一種非常獨特的形狀，有助於下方的氣流。Aero Blade可更換成車身顏色或各種對比色。受HabaNiro啟發的可選18英寸車輪進一步增強了Niro HEV和Niro PHEV的外形。

在尺寸上，2023 Niro保留了緊湊的理念，但比上一代更寬闊。軸距增加到107.1英寸，總長度增加到174英寸。後排座椅後面的貨物容量擴大到22.8立方英尺，行李空間增加了17%。並且憑藉6.3英寸的離地間隙，Niro可以輕鬆應對城市活動。通過這些改進，Niro 的客艙空間比Tesla Model 3多8立方英尺，貨艙空間多50%。

前瞻性的室內設計

與全新 Niro 大膽的外觀相得益彰的是前衛的內飾，採用優質材料和紋理表面設計和裝飾。它的周遭設計借鑒了全電動 EV6 的元素，在所有配置和等級中營造出以科技為中心的環境。

2023 Niro內部充滿了高檔元素，可持續性是客艙的重要組成部分。Niro EV的內部由不含動物成分的紡織品組成，包括高級座椅表面和整個機艙內的接觸點。車頂內襯由回收壁紙組成，其中含有56%的重複使用PET纖維。帶有一體式衣架的纖薄現代座椅增強了空間感，並由優質生物聚氨酯和桉樹葉製成的天絲包裹。門板上使用不含苯、甲苯和二甲苯異構體的無BTX塗料，以最大限度地減少對環境的影響和浪費。

風格和車載技術為全新Kia Niro的內部營造出一種平靜的感覺。非中心化的儀表板圍繞前排乘客，相對的水平線和對角線帶來平靜而大膽的美感。儀表組和信息娛樂系統的可選用全景雙10.25英寸屏幕營造出強大的第一視覺印象，並提供最先進的連接性。多種顏色組合的環境氛圍照明在營造寧靜環境的同時增強了觀感。主動聲音設計允許駕駛員以數字方式增強Niro的引擎和馬達聲音；八揚聲器Harman/Kardon高級音響系統是可選功能。前排座椅具有可選的加熱和通風功能，在側面提供標準USB端口和可選的座椅記憶功能。

憑藉內飾上的改善，2023 Niro現在提供了比其更大體型車輛更大的車內空間，以及一流的乘客空間。寬敞的前後頭部空間、腿部空間和肩部空間展示了Kia對乘客舒適性和寬敞性的承諾。

Kia Niro先進的汽車科技以多種形式體現，從可定制的車輛設置到儀表板信息娛樂系統，再到一流的標準主動安全功能。接近車輛時，受心跳啟發的DRL和可選用的電動折疊後視鏡會自動啟動問候車主。進入車內後，可用的記憶座椅會回憶起駕駛員預設的位置，可設置的情緒照明會點亮場景。可選用的平視顯示器（HUD）直接在駕駛員的視線範圍內投射方向、主動安全警告、車速和當前信息娛樂。無線Apple CarPlay和Android Auto功能是標準配置，無線手機 充電器是可選功能。

2023 Niro EV具有與EV6首創相同的車輛到負載（V2L）車載發電機功能。

2023 Niro上標準的先進ADAS技術包括：具有行人檢測 功能的前避撞輔助（FCA）、車道保持輔助（LKA）、車道跟隨輔助（LFA）、駕駛員注意力警告（DAW）、帶平行停車的盲點避撞輔助（BCA）、後方交叉路口防撞輔助（RCCA）、安全下車警告（SEW）、後排乘員警報（ROA）。

Niro系列中均提供自動停走功能和基於導航的轉彎智能巡航控制，以及帶自行車和路口轉彎輔助的FCA。在Niro EV上首次可選裝的是2代高速路輔助，它集成了車道變換輔助、FCA與車道變換以及智能巡航控制與機器學習的功能。

Kia Connect先進的車載連接，可在車內或通過Kia Access應用程序訪問，是Niro EX及更高等級的標準配置。此外，駕駛員可以通過新的數字鑰匙解鎖2023 Niro的車門，這有助於使用Apple iPhone、Apple Watch或三星Galaxy智能手機打開和啟動Niro。共享數字密鑰就像發送文本一樣簡單。無線更新（OTA）確保地圖和信息娛樂系統自動更新。被盜車輛恢復和鎖定讓車主高枕無憂，能夠協助執法機構追回被盜車輛。Smart Speaker Integration讓客戶可以使用支持Amazon-Alexa或Google-Assistant的智能揚聲器或設備來遠程控制某些車輛功能，例如遠程啟動。其它功能還包括911 Connect和路邊援助，也是Kia Connect功能包的一部分。

全新的Kia Niro將以三種不同的動力總成配置抵達美國：Niro HEV 混合動力車、Niro PHEV插電式混合動力車和全電動Niro EV。所有Niro車型均為前輪驅動，可在惡劣天氣下提供優勢。6速雙離合自動變速器是HEV和PHEV的標準配置。

Niro HEV配備1.6升四缸發動機和32kW永磁同步電動機，最大輸出功率為139馬力和195 lb.-ft扭矩。改進的冷卻、摩擦和燃燒技術確保了最大的燃油效率，Niro HEV的目標油耗為53 mpg，預計行駛里程為588英里。

Niro PHEV將1.6升發動機與62kW電動機配對，總系統輸出為180 hp和TK lb.-ft扭矩。當連接到2級充電器時，Niro PHEV可以在三個小時內完成對11.1千瓦時的鋰離子聚合物電池的充電。充滿電後，配備16英寸車輪的Niro PHEV的全電動續航里程（AER）估計為33英里：比上一代車型提高了25%。

全電動Niro EV由64.8 kWh電池和150kW（201馬力）電機供電，標配直流快速充電功能。插入3級快速充電器後，Niro EV可在45分鐘內充電10%至80%，最大充電功率為85 kW。11kW車載充電器還有助於在2級充電器上在不到7小時內為Niro EV充電。Niro EV的目標AER為243英里。可選的熱泵和電池加熱器有助於在低溫下保持範圍。

除了運動和環保駕駛模式外，全新Kia Niro還引入了Green Zone駕駛模式，可在住宅區以及附近的學校和醫院將Niro HEV和Niro PHEV自動轉換為EV駕駛模式。Niro根據導航提示和駕駛歷史數據自動使用電力，並識別導航系統中設置的家庭和辦公室等喜歡的地方。

智能再生製動可實現多種再生級別，輕鬆減慢汽車速度並回收動能，從而最大限度地提高行駛里程。該系統可以使用雷達和道路坡度信息計算所需的再生量，它可以讓所有Niro車型從剎車中獲取最多的再生能量，同時讓車輛緩慢停止。

Kia America – 關於我們

總部位於加州 爾灣市的Kia美國公司，在質量調查中連續名列前茅，被評為全球100強品牌之一。此外，Kia美國繼續擔任NBA的「官方汽車合作夥伴」，提供一系列汽油、混合動力、插電式混合動力和電動汽車，其生產的各種車型在近750家美國經銷商處銷售，包括了在美國本土組裝的汽車和SUV。