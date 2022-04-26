自然醣褐藻糖膠3-PLUS可減輕化放療副作用

人類食用海藻已經有幾千年的歷史，甚至「本草綱目」的古方中，都有記載海藻入藥的功能。從褐色海藻中萃取的褐藻糖膠，英文是Fucoidan又名岩藻多糖、褐藻素，它早在100年前已被科學家發現。

自然醣公司表示，直到1996年的第55屆日本 癌症學會中，首次發表了褐藻糖膠具有驚人研究成果。日本的研究人員把1克的褐藻糖膠，加入到壞細胞的實驗器皿中，經過24小時後發現壞細胞減少了一半。更多的實驗證明，褐藻糖膠能預防細胞出現病變。褐藻糖膠是高分子多醣體，分子量龐大。研究顯示，褐藻糖膠在腸道中不停碰撞，這個碰撞的過程，也活化了體內沉睡的免疫細胞，喚醒免疫系統軍隊，準備迎戰外來的威脅，身體的防禦能力亦變得強大。

自然醣公司表示，「自然醣褐藻糖膠3-Plus」是市面上含量高的褐藻糖膠產品，結合三種高純度的褐藻糖膠精華，更特別加入巴西蘑菇菌絲體精華物。「膠囊裝」更含有益生菌和啤酒酵母，有效維持腸道健康。「濃縮液」添加維他命A、C、D、E、B2和B6等，維持身體的健康功能。如初中晚期、手術 後調養服用、可減輕化放療副作用。

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