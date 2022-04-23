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Yaamava'新劇院落成 開幕之夜嗆辣紅椒獨家演出

【洛杉磯訊】
新劇院
新劇院

Yaamava'Resort & Casino at San Manuel（前身為高山賭場 San Manuel Casino）的全新娛樂場地 Yaamava'劇院開幕了。這個擁有最先進設備的場館，日前舉行開幕之夜儀式，並迎來格萊美獎得獎樂隊 Red Hot Chili Peppers（嗆辣紅椒）的獨家演出。

Yaamava'劇院為該地區帶來熱絡的劇院體驗。最近在好萊塢星光大道上摘得一星的嗆辣紅椒樂隊的首演，為今後一些頂級娛樂的登場揭開了序幕。嗆辣紅椒的最新專輯 Unlimited Love 推出不久，首站便來到 Yaamava'劇院，作為其在美國和世界巡迴演出的開端。

Yaamava' Resort & Casino 總經理 Peter Arceo 表示：「過去35年來，我們一直為賓客提供一流的博彩和娛樂，通過劇院的開幕，使刺激體驗更上一層樓。我們感謝部落的高瞻遠矚和擴建賭場度假村的果斷魄力，這個里程碑式的發展，使南加州又增添一個頂級娛樂場所。」

該劇院配備了最新的娛樂技術和優質的舒適座椅。劇院最高可容納約3,000名觀眾，自選位置 (Reserve Seating) 可容納2,500人。娛樂部門副總裁Drew Dixon表示：「我們對創建這樣一個場地深感自豪。更重要的是，對我們未來的演出藝人陣容感到興奮。」

由國際知名的 L-Acoustics 公司提供最先進環繞式音響技術的 Yaamava'劇院，是各項演出活動的理想場所，為希望享受更多私人演出和專屬晚場的賓客帶來無可比擬的聽覺饗宴。劇院還提供了沉浸式的視覺體驗，具有三面大型視頻牆、一個配有松下攝像機的廣播級視頻室，以及兩個直達場內的伸展台、以提高燈光效果，並適應不同的視頻製作需要，讓粉絲與他們喜愛的藝人距離更近。

Yaamava'劇院位於內陸帝國，距離洛杉磯60英里，是耗資7.6億美元的 Yaamava' Resort & Casino 擴建工程的最後階段。

欲瞭解 Yaamava'劇院即將舉行的活動的更多訊息，可訪問 Yaamava' Theater online 或通過Facebook、Twitter、Instagram及TikTok關注 Yaamava'Resort & Casino。

Yaamava' Resort & Casino at San Manuel ，擁有一棟樓高17層的酒店，具備432間客房和寬敞套房，高空泳池體驗、豪華的全方位服務水療和美容廳，以及便利的24小時房間用餐服務。超過 7,000部老虎機、五間高額投注區，各式各樣的餐飲、酒吧、酒廊選擇、多家豪華名店，以及慷慨的玩家獎勵計劃。

Yaamava'Resort & Casino 由San Manuel Entertainment Authority，簡稱 SMEA）全盤擁有和經營。位於加州Highland市，離洛杉磯市中心60分鐘車程，擁有面向聖貝納迪諾山脈的廣闊視野。在2021年，高山賭場和聖曼努埃爾部落政府業務部、獲全球工作場所文化權威認證為「最佳工作場所」。

瞭解 Yaamava'Resort & Casino 的更多訊息，訪問 www.yaamava.com，並通過 Twitter、Instagram、TikTok 和 Facebook 關注他們。地址在777 San Manuel Blvd, Highland, CA 92346，電話1- 800-359-2464。

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