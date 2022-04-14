佳信貸款 免費一對一菁英課程 接受報名

你是地產經紀、或是貸款 專員？如果你無法替客人解決很多貸款上的問題，佳信貸款可以培訓你成為更專業的貸款經紀，與貸款菁英共創未來。

訓練課程針對現在市場，特別加強貸款方案，如不查收入方案、不查收入貸款等。訓練班為一對一個別精英班，針對問題加強指導、特別加強貸款；每曰早上10點小班制、星期三下午一點大班線上(Zoom)上課。諮詢專線 888-830-7188 ，額滿截止。

佳信貸款劉艶秋表示，新經紀訓練班由數十年經驗的專業講師授課，並且會安排一系列的訓練課程，教導新經紀如何成為一位專業的貸款專員。這些課程包括：1. 如何與客戶交談達到有效率的面談。2. 如何審核客戶的資料。3. 如何根據報稅 內容來計算收入。4. 如何預查房價，閱讀估價報告。5. 如何審查信用及產權報告。6. 如何增加信用分數。7. 如何查證頭款來源。8. 如何向客戶解釋L E與CD。9.如何在有限時間來完成交易手續。

佳信貸款表示他們的貸款強項：1) 四單位元以上集合住宅3.75%固定七年。2) 出租屋可不要信用報告、不要收入証明、不要銀行對帳單利率4.75%固定五年。3)全美各州房屋及商業地產貸款。4)低手續費過橋貸款十天放款，無預付罰款。5)不查收入貸款方案；買投資 屋本國與外國人可、自僱主銀行對帳單買房、無收入者貸款及短期借貸買房計劃。6) 100% FHA的貸款；7).5%頭款的銀行對帳單方案。

劉艶秋表示，對於有很多收入報稅不夠的自雇主，佳信有銀行對帳單方案；有些報稅紀錄不夠，買投資屋可以租金收入來借款的方案（DSCR方案）；有些人沒有工作，但有20% 頭款，加上有些社區的優惠方案，佳信也可以幫助買到房子。

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