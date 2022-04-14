我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

分析：烏戰凸顯俄已非美國同級對手 美更重視中國威脅

紐約州驚見新的Omicron亞種變異株 確診數續增

佳信貸款 免費一對一菁英課程 接受報名

【洛杉磯訊】

你是地產經紀、或是貸款專員？如果你無法替客人解決很多貸款上的問題，佳信貸款可以培訓你成為更專業的貸款經紀，與貸款菁英共創未來。

訓練課程針對現在市場，特別加強貸款方案，如不查收入方案、不查收入貸款等。訓練班為一對一個別精英班，針對問題加強指導、特別加強貸款；每曰早上10點小班制、星期三下午一點大班線上(Zoom)上課。諮詢專線 888-830-7188 ，額滿截止。

佳信貸款劉艶秋表示，新經紀訓練班由數十年經驗的專業講師授課，並且會安排一系列的訓練課程，教導新經紀如何成為一位專業的貸款專員。這些課程包括：1. 如何與客戶交談達到有效率的面談。2. 如何審核客戶的資料。3. 如何根據報稅內容來計算收入。4. 如何預查房價，閱讀估價報告。5. 如何審查信用及產權報告。6. 如何增加信用分數。7. 如何查證頭款來源。8. 如何向客戶解釋L E與CD。9.如何在有限時間來完成交易手續。

佳信貸款表示他們的貸款強項：1) 四單位元以上集合住宅3.75%固定七年。2) 出租屋可不要信用報告、不要收入証明、不要銀行對帳單利率4.75%固定五年。3)全美各州房屋及商業地產貸款。4)低手續費過橋貸款十天放款，無預付罰款。5)不查收入貸款方案；買投資屋本國與外國人可、自僱主銀行對帳單買房、無收入者貸款及短期借貸買房計劃。6) 100% FHA的貸款；7).5%頭款的銀行對帳單方案。

劉艶秋表示，對於有很多收入報稅不夠的自雇主，佳信有銀行對帳單方案；有些報稅紀錄不夠，買投資屋可以租金收入來借款的方案（DSCR方案）；有些人沒有工作，但有20% 頭款，加上有些社區的優惠方案，佳信也可以幫助買到房子。

佳信貸款歡迎經紀加入他們強大陣容。佳信貸款在業界經營30多年，服務好、產品多元化，旗下超過一百多位以上專業經紀，歡迎有興趣的経紀人或買主諮詢。上課地點在17590 Colima Road, Rowland Height, CA。

貸款 報稅 投資

上一則

洛港火車撞軍艦 駕駛恐襲判3年

下一則

美中抗疫慘狀 誰也別笑誰

延伸閱讀

Meta開始測試其元宇宙裡的「賺錢工具」

Meta開始測試其元宇宙裡的「賺錢工具」
查稅分析報告：窮人被查稅機率是富人3倍

查稅分析報告：窮人被查稅機率是富人3倍
國稅局挑軟柿子吃? 低收入者被查稅機率 竟是富人的三倍

國稅局挑軟柿子吃? 低收入者被查稅機率 竟是富人的三倍

低收入者被查稅機率高三倍 竟因國稅局只會挑軟柿子?

低收入者被查稅機率高三倍 竟因國稅局只會挑軟柿子?
設兒童醫療移動站 蒙郡議會表決通過

設兒童醫療移動站 蒙郡議會表決通過
美國8億元援烏方案 刺針飛彈、無人機等送達

美國8億元援烏方案 刺針飛彈、無人機等送達

熱門新聞

南加爾灣發生疑似先謀殺後自殺案 ，3人死亡。 （本報檔案照）

南加最適宜居住城驚爆血案 一家三口慘死

2022-04-06 16:36
圖為獲罪的中國富豪劉忠田。（網路圖）

中知名富豪南加涉逃稅 判洗錢、欺詐罰18.3億

2022-04-12 14:43
一些上海的小區開始出現以物易物。（讀者提供）

無糧與家鴿爭食 美華女和上海爸對話叫人哭

2022-04-08 19:55

超人氣

更多 >
影／紐約日落公園地鐵槍擊案 嫌犯於下東城落網

影／紐約日落公園地鐵槍擊案 嫌犯於下東城落網
騷擾亞裔鄰 華州白人婦被控仇恨犯罪賣房賠4.5萬

騷擾亞裔鄰 華州白人婦被控仇恨犯罪賣房賠4.5萬
紐約地鐵槍案兇嫌曾批亞當斯取締遊民 發表歧視言論

紐約地鐵槍案兇嫌曾批亞當斯取締遊民 發表歧視言論
趁美國通膨飆高 買此債券可鎖住逾8%報酬率一年

趁美國通膨飆高 買此債券可鎖住逾8%報酬率一年
他目睹槍手作案 子彈穿褲過…華生遲出門 逃過一劫

他目睹槍手作案 子彈穿褲過…華生遲出門 逃過一劫