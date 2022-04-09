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加州居民對舊機油回收 處於領先地位

蘇家俊

洛杉磯訊】隨著加州持續在環境正義政策及計劃方面，扮演著領導者的角色，許多居民都在尋找個人的解決方案，來為保持加州的清潔和創造綠色加州而出一分力。

當加州居民在家自行更換機油時，回收他們的舊機油和機油濾油器，便是其中一種可以產生正面影響的方式。根據加州有毒物質控制部(Department of Toxic Substances Control, 簡稱DTSC)的數據顯示，加州每年約有 1 億加侖的舊機油被回收，而作為洛杉磯縣的居民，我們能夠做得更多。

DTSC指出，因為舊機油可以透過被反覆提煉成新機油或加工成燃油，從而減少對於生產「新」油的需求，所以回收和再利用舊機油，可以帶來巨大的環境效益。此外，舊機油濾油器含有可被鋼鐵生產商，作為廢品原料重複使用的廢金屬。

當居民在家中更換機油時，正確地處理使用過的舊機油及機油濾油器，是至關重要的部份，謹記切勿將舊機油倒進下水道、垃圾桶、地面或雨水排放口中。美國國家環境保護局指出，在單次更換機油時所產生的舊機油，就可以毀掉一百萬加侖的清水，相等於50人一年的供應量。

有關如何妥善存放、處理和回收舊機油及機油濾油器的詳細說明，可到訪 www.CleanLA.com瀏覽或電1-866-989-5279查詢。DTSC表示，加州居民在舊機油回收方面處於領先地位，讓大家一起繼續努力，為保護洛杉磯縣的自然資源出一分力。

加州 洛杉磯

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