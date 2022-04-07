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世紀旅遊 繽紛歐洲遊系列 4/11前報名減100元

劉子明
巴黎艾菲爾鐵塔。
巴黎艾菲爾鐵塔。

【洛杉磯訊】隨著疫情的逐漸消退，越來越多的國家已經放開了旅遊的限制，歐洲的大部分國家都已經取消了入境要求的核酸檢測，經過了兩年的等待，在亞洲大部分地區還不能自由旅遊的時候，從美國出發前往歐洲旅遊，已經成為許多人希望的一次旅行。

世紀旅遊經過幾個月的精心準備，推出了繽紛歐洲遊系列，其中最受歡迎的「繽紛歐洲7國15天精品團」一經推出，就收到了眾多客人的詢問及報名電話，此精品團線路匯聚了法國、比利時、荷蘭、德國、瑞士、意大利、梵蒂岡7個國家的15大城市，暢遊法國巴黎；比利時布魯塞爾、布魯日、安特衛普；荷蘭鹿特丹、海牙、阿姆斯特丹；德國科隆、法蘭克福；瑞士琉森；意大利米蘭、比薩斜塔、佛羅倫薩、威尼斯、羅馬。目前6月2日出發的團客人報名踴躍，已經確定保證出發，6月2日出發的雙人間價格每人3099元，價格包含往返國際機票，13晚4星級品牌酒店，豪華旅遊巴士，全程優秀領隊陪伴，4月11日之前報名每人再立減100元，而且美國各大城市均可出發，接受信用卡付款。

世紀旅遊的繽紛歐洲系列專為暑期準備的熱賣線路-「英國、法國、瑞士、意大利、梵蒂岡5國14天遊」，也同樣受到客人的追捧，該線路安排了參觀英國倫敦劍橋；法國巴黎；瑞士琉森；意大利米蘭、威尼斯、比薩斜塔、佛羅倫薩、羅馬8大歐洲歷史名城，目前6月23日也已經確定出發，雙人間價格每人3499元，包含往返國際機票，12晚4星級品牌酒店，豪華旅遊巴士，全程優秀領隊陪伴，4月11日之前報名同樣每人再立減100元，而且美國各大城市均可出發，接受信用卡付款。

世紀旅遊的繽紛歐洲系列團均採用一流的行程安排，一流的品質酒店，一流的貼心服務，所有團隊均獨立操作，獨立成團，確保客人可以在旅遊前放心，旅遊中開心，旅遊後舒心。

歡迎去電和專業旅遊顧問諮詢行程 626-666-6999；或者訪問www.grandcenturycruises.com 查詢詳細的資料。

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