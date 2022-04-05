國浸中文學校夏令營 四月報名優惠200元

國浸中文學校學生校外參觀。

【洛杉磯訊】國浸中文學校的夏令營，從6月6日到8月5日，每天早上8時至下午6時三十分，共九個星期。即日起開始報名。四月份報名每名學生優惠200元，額滿為止。

過去兩年多受了疫情 的影響，學童們都不能自在地與朋友們在一起，今年國浸中文學校決定辦實體夏令營，讓學童們能快樂的，度過無憂無慮的童年時光，家長也能無後顧之憂，安心上班。

由於疫情還沒有受到完全的控制，該校仍然持續對學童採取保護措施，每班人數及空間均有要求，每天打掃衛生，每天量體溫，除了進食時間都必須戴口罩。

國浸中文學校，是洛杉磯國語浸信會的孩童教育 項目，已經有四十二年經驗，以服務社區為宗旨。為了鼓勵更多的學生學習中文，並減輕家長負擔，學費包括全部教材（中、英、數 ）、才藝班、午餐、點心、郊遊，完成報名之後將不會再收任何費，同一家庭其他學生還有額外折扣。

該校軟硬體設備完善，中文班用多媒體教學，按程度分班，效果顯著。授課內容有中文的拼讀、書寫、會話、文化習俗、詩詞詠唱、童謠、遊戲等。課程安排活潑生動，寓教於樂，不但可以增加學習的興趣，還能使學生產生學習中文的動力。此外該校特別重視學生的品德教育，教導學生個個有禮貌，彼此友愛，氣氛溫馨。

該校有新建的高標準室內體育館，學生每天都可以使用。為維護版權，該校中文、英文、數學教材每人各一份，全部原版。

報名表和簡章都可以在網站下載，填寫後到學校報名，也可以將表格和支票 一起郵寄。額滿為止，先到先得。

該校地址是110 W. Woodward Ave Alhambra， CA. 91801。支票抬頭寫「MBCEC」，支票上並註明中文學校。該校的網站是www.mbcla.org/教會資源/國浸教育中心。聯絡電話是626-841-8288，626-282-2467。