我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NCAA／男籃冠軍賽 堪薩斯擊敗北卡第4度封王

國會暴亂白宮通聯空白8小時 媒體還原「川普的那天」

國浸中文學校夏令營 四月報名優惠200元

郭淑敏
國浸中文學校學生校外參觀。
國浸中文學校學生校外參觀。

【洛杉磯訊】國浸中文學校的夏令營，從6月6日到8月5日，每天早上8時至下午6時三十分，共九個星期。即日起開始報名。四月份報名每名學生優惠200元，額滿為止。

過去兩年多受了疫情的影響，學童們都不能自在地與朋友們在一起，今年國浸中文學校決定辦實體夏令營，讓學童們能快樂的，度過無憂無慮的童年時光，家長也能無後顧之憂，安心上班。

由於疫情還沒有受到完全的控制，該校仍然持續對學童採取保護措施，每班人數及空間均有要求，每天打掃衛生，每天量體溫，除了進食時間都必須戴口罩。

國浸中文學校，是洛杉磯國語浸信會的孩童教育項目，已經有四十二年經驗，以服務社區為宗旨。為了鼓勵更多的學生學習中文，並減輕家長負擔，學費包括全部教材（中、英、數 ）、才藝班、午餐、點心、郊遊，完成報名之後將不會再收任何費，同一家庭其他學生還有額外折扣。

該校軟硬體設備完善，中文班用多媒體教學，按程度分班，效果顯著。授課內容有中文的拼讀、書寫、會話、文化習俗、詩詞詠唱、童謠、遊戲等。課程安排活潑生動，寓教於樂，不但可以增加學習的興趣，還能使學生產生學習中文的動力。此外該校特別重視學生的品德教育，教導學生個個有禮貌，彼此友愛，氣氛溫馨。

該校有新建的高標準室內體育館，學生每天都可以使用。為維護版權，該校中文、英文、數學教材每人各一份，全部原版。

報名表和簡章都可以在網站下載，填寫後到學校報名，也可以將表格和支票一起郵寄。額滿為止，先到先得。

該校地址是110 W. Woodward Ave Alhambra， CA. 91801。支票抬頭寫「MBCEC」，支票上並註明中文學校。該校的網站是www.mbcla.org/教會資源/國浸教育中心。聯絡電話是626-841-8288，626-282-2467。

支票 教育 疫情

上一則

洛城新語／中國反方向重複美國疫情悲劇

下一則

加州企業董事會多元法 裁定違憲

延伸閱讀

封面故事／美國孩子學中文 知難而退？

封面故事／美國孩子學中文 知難而退？

「大家來逗陣」熱鬧登場 灣區數百僑胞同歡

「大家來逗陣」熱鬧登場 灣區數百僑胞同歡
基督之家中文學校新學年正舉辦感恩招生

基督之家中文學校新學年正舉辦感恩招生
童振源參訪僑校 主持僑教座談會議聽取建言

童振源參訪僑校 主持僑教座談會議聽取建言

美東中文學校協會 舉辦國語歌唱比賽 43位學生展歌喉

美東中文學校協會 舉辦國語歌唱比賽 43位學生展歌喉
美東中文學校協會 國語歌唱比賽成功舉行

美東中文學校協會 國語歌唱比賽成功舉行

熱門新聞

加州退休人士最佳居住縣區排名。（KTLA）

加州退休養老最佳縣市前十名排行　南加六縣竟未上榜

2022-03-28 20:05
安那罕市3月31日下午，一名男子涉嫌綁架從學校步行回家的13歲女孩，左為被害人，右為嫌犯。（監控截圖）

南加女孩放學路上遇男子擬綁架 但她這招嚇跑嫌犯

2022-04-03 17:26
一招「如來神掌」竟然不簡單？慢鏡頭下似乎藏著超多細節。（世說新聞小組製作）

世說新聞╱護妻心切或精心策劃？慢鏡頭下超多細節

2022-03-29 22:18
雖然人員眾多，但活動井然有序，前來領取的大部分都是華裔。（記者邵敏／攝影）

物價漲 近千華人開車排隊領免費物資

2022-04-04 02:20
八方雲集點餐區域。（記者秦祖意╱攝影）

「八方雲集」南加第一家店生意火爆　來美開店水到渠成　

2022-03-28 17:00
一輛汽車失控撞進聖蓋博市的「越南餐室」。（SGPD臉書）

老婦油門當剎車 開車衝破餐廳 無辜餐廳3年被撞2次

2022-04-01 02:20

超人氣

更多 >
他讚好市多貝果便宜又好吃 網推一口味「冷凍庫必備」

他讚好市多貝果便宜又好吃 網推一口味「冷凍庫必備」
66歲周潤發近況曝光 頂一頭白髮自拍被讚帥

66歲周潤發近況曝光 頂一頭白髮自拍被讚帥
「獨臂刀王」王羽離世 享壽80歲

「獨臂刀王」王羽離世 享壽80歲
匈牙利總理連任 勝選演說罵澤倫斯基

匈牙利總理連任 勝選演說罵澤倫斯基
曾反對烏克蘭加入北約 德前總理梅克爾為己辯護

曾反對烏克蘭加入北約 德前總理梅克爾為己辯護