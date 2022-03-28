我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

奧斯卡／威爾史密斯打完人後奪影帝 含淚致詞「保護家人」

奧斯卡／威爾史密斯衝上台打人 全因老婆被揶揄

中華數碼推出 最新安卓第十代電視盒

【 洛杉磯訊】

中華數碼推出最新安卓第十代電視機頂盒( 見圖)，並提供優惠價169元。

中華數碼表示，安卓第十代智能6K電視機頂盒，採用雙頻2.4g和5 G Wi-Fi。速度快、圖像更清晰、節目更豐富。有大陸、台灣、北美、日本、馬來西亞、泰國、越南、印尼、歐洲和南美電視直播，可七天回看，有百萬部全球各國4K電影、電視劇、和綜藝節目。

機盒內並有卡拉OK，免費點唱中英文歌曲，YouTube和私密成人午夜電視和點播。一次購買，永久免費。電視機頂盒無月費或任何其他費用，也無廣告。機內固件和應用自動更新升級，是送禮時受歡迎的禮品，外州可以郵寄。

中華數碼也推出家庭KTV組合。配有混音和雙高音質雙喇叭，附帶兩支無線嘜。有藍牙功能和外接線含USB接口。可連接安卓電視盒，每天更新歌曲，也可以連接手機或iPad的藍牙。選用成千上萬的免費歌曲，新歌天天更新，不需要充值；特價168元。機器重約6磅，機器附帶充電池，在野外可使用4小時，相當好用。

如果同時購買安卓第十代電視盒和KTV組合，還可以再有優惠，詳情可洽詢。中華數碼表示，到實體店購物有保障，所有產品一年免費維修保固，歡迎參觀展示廳， 地址在8736 Valley Blvd # A, Rosemead, CA  (毛家菜飯店旁），聯繫電話：626-382-9694。

安卓 越南 電影

上一則

洛城華裔研究生罹白血病 急尋骨髓配對者

下一則

FASCA橙縣分會講座 培養國際外交小尖兵

延伸閱讀

大華超市南聖荷西開業 吸引百人排隊 26日送開幕禮品

大華超市南聖荷西開業 吸引百人排隊 26日送開幕禮品
Google將開放Spotify直接向顧客收費 擬平息高抽佣疑慮

Google將開放Spotify直接向顧客收費 擬平息高抽佣疑慮
這款平價手機去年力壓iPhone 成為全球最暢銷手機

這款平價手機去年力壓iPhone 成為全球最暢銷手機
第九代安博電視盒 正舉辦春季優惠

第九代安博電視盒 正舉辦春季優惠
組工會諜對諜？Apple店員防消息外洩 改用安卓加密私訊

組工會諜對諜？Apple店員防消息外洩 改用安卓加密私訊
CMP人力中心中文初級電腦班 2/23 開課 免費教授基礎電腦及數碼入門

CMP人力中心中文初級電腦班 2/23 開課 免費教授基礎電腦及數碼入門

熱門新聞

東航空難的原因疑似藏在飛機墜毀前的數據細節中

世說新聞／東航空難竟是歷史重演？ 墜機原因疑藏細節

2022-03-22 23:02
21日於廣西發生空難的東方航空公司的波音737-800型飛機。（法新社）

東航空難 引發對波音737機型安全的質疑 但真相是...

2022-03-21 18:10
醫學研究人員近期突破性研究發現，日間小睡與失智症（阿茲海默症）存在「惡性循環」關係。（布里翰婦女醫院）

科學家新發現：白天小睡與失智症可能惡性循環

2022-03-25 16:11
美國對未成年人的性行為相關法律十分嚴格。

世說新聞／華女學生求嚐禁果 少年遭警登門險入獄

2022-03-25 13:14
洛杉磯地區本周油價依然高居全國之首。（記者楊青／攝影）

加州油貼細節出爐 車主最快7月可領400元

2022-03-23 18:07
一名華裔男子利用亞馬遜線上支付系統的漏洞，騙取該公司逾130萬元，面臨最高20年聯邦監禁。(亞馬遜網頁)

發假貨騙退款 華男詐亞馬遜130萬元認罪

2022-03-22 02:19

超人氣

更多 >
奧斯卡／威爾史密斯衝上台打人 全因老婆被揶揄

奧斯卡／威爾史密斯衝上台打人 全因老婆被揶揄
不滿紐約中餐館服務 女顧客揮拳毆打員工

不滿紐約中餐館服務 女顧客揮拳毆打員工
上海「封城」？居民足不出戶 南加華人跟著慌了

上海「封城」？居民足不出戶 南加華人跟著慌了
美知名學者：與普亭相較 習近平比較聰明

美知名學者：與普亭相較 習近平比較聰明
林志玲當媽後首露面 嘟嘴曬自拍照洩「真實近況」

林志玲當媽後首露面 嘟嘴曬自拍照洩「真實近況」