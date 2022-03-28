中華數碼推出 最新安卓第十代電視盒

中華數碼推出最新安卓 第十代電視機頂盒( 見圖)，並提供優惠價169元。

中華數碼表示，安卓第十代智能6K電視機頂盒，採用雙頻2.4g和5 G Wi-Fi。速度快、圖像更清晰、節目更豐富。有大陸、台灣、北美、日本、馬來西亞、泰國、越南 、印尼、歐洲和南美電視直播，可七天回看，有百萬部全球各國4K電影 、電視劇、和綜藝節目。

機盒內並有卡拉OK，免費點唱中英文歌曲，YouTube和私密成人午夜電視和點播。一次購買，永久免費。電視機頂盒無月費或任何其他費用，也無廣告。機內固件和應用自動更新升級，是送禮時受歡迎的禮品，外州可以郵寄。

中華數碼也推出家庭KTV組合。配有混音和雙高音質雙喇叭，附帶兩支無線嘜。有藍牙功能和外接線含USB接口。可連接安卓電視盒，每天更新歌曲，也可以連接手機或iPad的藍牙。選用成千上萬的免費歌曲，新歌天天更新，不需要充值；特價168元。機器重約6磅，機器附帶充電池，在野外可使用4小時，相當好用。

如果同時購買安卓第十代電視盒和KTV組合，還可以再有優惠，詳情可洽詢。中華數碼表示，到實體店購物有保障，所有產品一年免費維修保固，歡迎參觀展示廳， 地址在8736 Valley Blvd # A, Rosemead, CA (毛家菜飯店旁），聯繫電話：626-382-9694。