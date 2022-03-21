「世界購物廣場」春季特賣

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送禮就找德成行

身為北美洲第一大參茸藥材、燕窩蟲草、海味山珍及美食 滋補品之供應商, 德成行（T S EMPORIUM）秉持維護健康理念，繼承祖先們數千年的醫術及中藥滋補養生文化，致力提倡人人追求更康健的生活。陪伴海外華人 43年來，德成行不變的是價廉物美，而求變的是不斷提升的品質和服務，且持續引進最齊全豐富和物超所值的貨品，堅守誠信至上。近年來，更隨著網購趨勢，德成行努力開發網上商城，不僅便利了大洛杉磯居民，更將服務熱誠傳遞至全美各地的華人消費者，將老招牌德成行的經營體系擴大且多元化之外，亦體驗到優質的升級服務。

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►金絲燕窩：從印尼直接進口最上乘的金絲燕窩，嚴格把關品質，經FDA檢疫驗。常食燕窩具有滋陰潤肺、養顏抗衰、 增加免疫力等功效, 被養生達人們視為滋補聖品。

►中成藥 / 中草藥：成藥包括家庭必備、兒科、心腦血管、營養保健、跌打風濕、安神補腦、皮膚、消化、婦科、五官及呼吸道保健用藥。中草藥包括名貴道地藥材及中藥飲片。

►雲集全球優質海味：「海參」:補益養生，提高免疫，消除疲勞，海參體內富含氨基酸，維生素和50多種營養成分，還有多種活性無知酸性粘多醣、皂苷以及膠原蛋白，是低脂肪和低膽固醇優質食材。「花膠」: 富含膠原蛋白、磷鈣質、維生素、鋅、鉄、硒等多種微量元素，是理想高蛋白低脂的養顏之珍品。「干貝」:能有效降低膽固醇、滋陰補腎、抗癌、軟化血管、降血壓 ，改善營養不良久病體虛。「鮑魚」:能養陰、平肝、固腎，可調整腎上腺分泌、調節血壓、潤燥利腸及提高免疫力。

►知名山珍 南北乾貨 糧油副食：包括雪耳、木耳、枸杞、桂圓、蓮子及各種菇、菌類、紅棗、蜜棗等；以及休閒食品、地方特產及來自家鄉的小吃零食。還有來自兩岸三地以及韓國、日本 及東南亞地區各大米麵雜糧、調味品、速食品。

德成行五家門市店面，北聖蓋博新店在 5439 Rosemead Blvd., 電話(626)686-1883。蒙特利公園市兩家分別在：122 W. Garvey Ave. ，電話(626)288-8788，401 E. Garvey Ave. ，電話(626)307-0794，工業市店 17520 Castleton St，電話(626)322-2800，羅蘭岡店1457 S. Nogales St.，電話(626)839-0022， 網路商城www.tsEMPORIUM.com。







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疼痛不分季節、四季泡腳皆得益

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韓國城的SYTK 韓國牛骨湯 全天僅$10.96

牛骨湯是華人都比較喜歡的一道韓國美食，不僅營養豐富、味道鮮美，加之含有蛋白質和脂肪溶解到湯內，韓國人也稱牛骨湯為精力湯。位於韓國城的SYTK Sullungtang韓國牛骨湯店，味道倒地，量大價格實惠，人氣超級旺，早上開始供應，無論是堂食還是外帶，小菜絕對一樣不少，還附營養米飯（由12種米調配）。華人愛吃的牛骨湯全天只要10.96元，絕對良心價。辣牛肉絲湯全天也只要14.61元。早上7點開始營業至晚9點。

住在加州的韓國人表示，想吃韓國餐時，絕對會開到韓國城，能夠在韓國城開店的業者，通常味道都很正宗，有競爭力。很多老客戶表示，SYTK牛骨湯店，是他們新的一天的開始，早上或中午喝上一碗熱騰騰的豐盛牛骨湯，全天精力旺盛。

在韓國城開店，競爭非常激烈，從價格到食物的美味和食材的質量，尤其是專營牛骨湯的餐廳，湯頭絕對是關鍵。該店只使用經過48小時燉煮的濃湯頭。豐盛的食材及清爽的牛肉湯吸引了很多回頭美食家。

韓式解酒湯暖胃，下飯，人氣牛骨湯，乾魚湯都只要10.96元。綜合牛骨湯，小編我最愛的辣牛肉絲湯都只要14.61元，補骨養生的牛膝骨湯，能量滿滿的牛排骨湯15.53元，下酒菜韓式滷牛肉35元。

該餐廳歡迎團體訂單，每週7天營業，從早上7點到晚上9點。電話213-277-1339，地址2717 W. Olympic Blvd #108, LA. CA 90006。







日本『康复力』緩解化療、放療 迅速恢復活力

「康複力」為市面上唯一獲得授權使用日本國立琉球大學研究團隊研發配方，美國FDA註冊核可的日本GMP製藥級工廠生產，透過提升腫瘤凋亡能力，活化免疫細胞，以及加強腸道吸收和體內抗發炎效果三方面增加病患快速康復機會。

美國醫學圖書館的研究報告顯示, 高達百分之八十六的癌症 患者在接受治療後有明顯感受到副作用所引起的身體不適。癌症治療副作用其形成主因可歸咎於兩方面，一是疾病所引起的腸胃吸收功能障礙，二是治療藥物所導致的副作用。近年來如何針對癌症患者營養補充所遭遇的問題愈來愈受到學術研究單位的重視，日本沖繩健康科學研究所與國立琉球大學為了提升癌症病患治療期的營養吸收，加強自體免疫能力，進而開發了癌症病患的營養保健品「康複力」褐藻醣膠。

「康複力」使用最新素食蔬菜纖維製成的膠囊，幫助吸收消化，所有成分皆為日本本地生產製造。索取產品資料和試用品，請撥打免付費專線: 1-855-855-5589。