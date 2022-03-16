3/26免費回收舊機油與濾油器 並贈全新濾油器

【洛杉磯 訊】洛杉磯縣公共建設部於3月26日(星期六)上午10時至下午2時，在哈仙達岡市的O'Reilly Auto Parts汽車 零件連鎖店，舉辦「舊機油與濾油器免費回收」活動，將獲贈一個全新的濾油器。

洛杉磯縣公共建設部表示，住在哈仙達岡(Hacienda Heights)或附近的居民，都可以參加這項回收活動，帶上換下來的舊機油與濾油器，到以下地址15840 E. Gale Ave., Hacienda Heights, CA (與Hacienda Blvd.,交界，Del Taco旁)指定的O'Reilly Auto Parts進行回收，即可免費換取一個全新的濾油器。現場亦設有舊機油回收服務。

公共建設部表示，規範回收機油與濾油器，可以保護我們週邊的環境，並保持水質潔淨。大多數人都知道回收塑料瓶和金屬罐對環境有利，可以幫助街道及海岸保持清潔，還可以環保，將塑料瓶子和金屬罐帶去回收中心，更可添加一些額外收入。許多人也知道將舊機油與舊濾油器回收，也是對環境負責任的行為，尤其是汽車維修業者及那些自己更換機油的人士。

該部表示，濾油器是鋼製品，必須要妥善回收，由於殘餘的機油會對環境造成污染，隨意遺棄濾油器實屬不法行為，當舊機油被不法倒置在排水渠道，海水和食用水的水源均會受到污染，所以回收舊機油與濾油器，可再提煉成為可再利機油。

同時回收廢棄機油和濾清器，更有助於減少對地下水、河流及溪流的污染，有利於節約國家的自然能源，通過回收，國家可以製造更少鋼鐵去適應產業、商業及基礎設施建設的需求。該部表示，不要錯過這次利己利人，保護環境的機會，讓他們幫助保養大家的車輛，並讓環境更美好。