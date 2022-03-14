昌興熱銷Gucci虎年G-Timeless系列腕錶

請將照片下端Gucci英文字裁掉。或圖片去背景。

擁有百年歷史的精品品牌Gucci，其匠心的工藝與巧思的設計已成為潮流。Gucci腕錶在細節上的多元演繹，對流行的大膽探索，亦被越來越多的時尚達人追捧，Gucci虎年G-Timeless系列腕錶 (見圖) 為2022年代表作， 風格獨特。

Gucci華人 代理昌興珠寶表示，Gucci以全新視角再度詮釋了意大利插畫家Vittorio Accornero，在20世紀60年代末的典藏設計。Vittorio 是一位藝術家和插畫師，亦曾創作了Gucci標誌性的Flora花卉印花，而老虎是創意總監Alessandro Michele鍾愛的圖騰，反映他對大自然的嚮往。貓科動物和花卉圖案為這款G-Timeless系列腕表，增添別樣魅力，體現了品牌對於自然世界野性之美的迷戀。

Gucci典藏版的印花圖案，賦予2022虎年新春主題系列獨特風格，這種以充滿玩味的手法、結合過去與未來的設計，在慶祝壬寅虎年的系列中展露無遺。38毫米腕錶採用再生材質精鋼配黃金PVD錶殼，有米色老虎配印花；或米色和烏木色GG Supreme帆布錶盤和錶帶，錶帶尺寸可在14.0釐米至18.0釐米之間調整。瑞士製造的G-Timeless系列採石英機芯，防反光塗層藍寶石玻璃裱褙。

昌興珠寶聖蓋博 店(全統廣場) 地址140 W. Valley Blvd., #119，電話(626) 280-9195，羅蘭岡店(香港 廣場) 地址18436 Colima Rd., Stuite A，電話(626) 810-8883，網址www.chonghing.com。