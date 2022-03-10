我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏克蘭戰報#19：俄轟婦幼醫院...馬立波圍城悲慘千人塚

南韓準總統尹錫悅嫩妻遭起底 小12歲、顏值高但爭議多

福全健保聖蓋博服務中心 免費課程茶點供應

【洛杉磯訊】
福全健保聖蓋博服務中心3月份舉辦課程和講座，有茶水咖啡及小點每日免費供應。
福全健保聖蓋博服務中心3月份舉辦課程和講座，有茶水咖啡及小點每日免費供應。

福全健保是一家根據文化傳統和價值而設計的新型聯邦健保計劃。他們在提供個性化、注重文化特性、更易獲取的醫療保險方案之同時，以顧客能理解的語言溝通，更好地了解顧客需要的服務。3月份並舉辦課程和講座，有茶水咖啡及小點每日免費供應。

福全聯邦健保優勢計劃專注於全面健康，這就是他們將東方醫學的治療療法、與西方醫學的創新實踐相結合的原因。

福全健保致力於增進社區的健康；人們的健康對其生活品質具有舉足輕重的作用。他們堅信醫療保健決策極為個人化，且會受到文化和價值觀的影響。因此，他們致力提供適合不同社區保健服務方式的健康保險選擇。除了完善的計劃產品，他們還提供語言支援服務，以協助獲取保健服務並保持社區健康。

基於傳統和重視價值觀的醫療優勢健保計劃，福全健保用顧客需要的方式提供健保和周全的服務，他們的計劃包括：0美元醫生訪問、高至2500美元牙醫津貼、無限次針灸訪問，無需任何轉介、高至1500美元B部分返現、使用顧客的語言與醫生和客服對話。

福全健保結合健康傳統與社區，他們在三個城市（聖蓋博、韓國城、橙縣威斯敏斯特）設有福全健保社區中心，該中心僱有雙語顧問，可針對醫療保健選擇以及聯邦醫療保險相關問題提供語言協助。免費向老年人和其他訪客提供此類服務，同時透過福全健保與非營利組織的合作提供心理健康、食物銀行和其他社區援助計劃的資源。此外，社區中心的訪客將可參加健康主題的課程和講座，主題包括冥想、瑜伽、太極、健康營養等。

3月份課程和講座，將在聖蓋博福全健保華人社區服務中心（140 West Valley Blvd., Suite 125 San Gabriel，見圖）舉辦，茶水咖啡及小點免費供應。聯邦醫療保險基礎講解：整個3月份。瑜伽冥想課：每週二下午2時30分至3時30分。供應商講座 (德成行)：3月16日下午2時至3時。花藝設計課：3月18日上午10時30分至中午12時。

報名電話：1-833-524-9258（TTY 711）或者上網zh.CleverCareMedicare.com索取更多資訊。

健保 聯邦醫療保險 醫學

上一則

The Gardens老人公寓 延長申請至3/14止

下一則

2022地產園藝專刊 隨報免費附贈

延伸閱讀

維州、馬州房屋空置率約10% 房市體質佳

維州、馬州房屋空置率約10% 房市體質佳
爾灣大公園社區 再推出13個系列全新住宅

爾灣大公園社區 再推出13個系列全新住宅
紐森推行全人健保 加州5年撥款80億推健保

紐森推行全人健保 加州5年撥款80億推健保
健保慢箋擬分級收費 大型醫院強烈反彈

健保慢箋擬分級收費 大型醫院強烈反彈
健保部分負擔調漲激辯 交陳時中拍板 最慢6月底上路

健保部分負擔調漲激辯 交陳時中拍板 最慢6月底上路
親情健保 Affinity by Molina Healthcare 2月14日重新開放所有社區服務中心

親情健保 Affinity by Molina Healthcare 2月14日重新開放所有社區服務中心

熱門新聞

出售中的空屋造成高達近3000元的電費賬單，令屋主驚訝，此為示意圖，並非當事人所提房屋。（本報檔案照）

房產經紀售屋電費花3000元 屋主氣炸

2022-03-06 02:20
橙縣警方日前公佈了一段令人震驚的視頻。(橙縣警局提供）

世說新聞╱商店內遭警開槍爆頭 他到底做錯什麼？

2022-03-04 15:53
半導體公司「輝達」（Nvidia，亦有譯為英偉達）首席華裔執行官黃仁勳（Jensen Huang），也名列加州最富有的前十人。（維基百科）

「富比士」加州最富有的前十人 華裔也上榜

2022-03-08 17:01
奇諾一家幼稚園在報名前夜，家長在門外徹夜排隊。（讀者提供）

搶進好幼稚園 華人徹夜排隊 還有媽媽懷孕期就「提前部署」

2022-03-07 02:20
一些月嫂自恃搶手，懶惰且貪婪。(記者李雪／攝影)

黑心月嫂懶又貪 雇主苦嘆：好像老佛爺

2022-03-05 02:20
屋主表示，當地治安一直都還不錯，沒想到發生入室盜竊。（記者張宏／攝影）

槍擊入室竊匪 華人屋主：我做了對的事

2022-03-07 20:17

超人氣

更多 >
開戰Day14／車諾比核電廠遭斷電 核廢無法降溫恐釀輻射外洩

開戰Day14／車諾比核電廠遭斷電 核廢無法降溫恐釀輻射外洩
紐約華男費城強暴女同事未遂 連捅母子三人

紐約華男費城強暴女同事未遂 連捅母子三人
在洛杉磯過上舒適生活要多少收入？這家公司有答案

在洛杉磯過上舒適生活要多少收入？這家公司有答案

韓國在野黨尹錫悅篤定當選總統 得票率48.6%

韓國在野黨尹錫悅篤定當選總統 得票率48.6%
夏令日光節約時間13日開始 紐約周末迎來強風暴

夏令日光節約時間13日開始 紐約周末迎來強風暴