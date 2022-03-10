福全健保聖蓋博服務中心 免費課程茶點供應

福全健保聖蓋博服務中心3月份舉辦課程和講座，有茶水咖啡及小點每日免費供應。

福全健保 是一家根據文化傳統和價值而設計的新型聯邦健保計劃。他們在提供個性化、注重文化特性、更易獲取的醫療保險方案之同時，以顧客能理解的語言溝通，更好地了解顧客需要的服務。3月份並舉辦課程和講座，有茶水咖啡及小點每日免費供應。

福全聯邦健保優勢計劃專注於全面健康，這就是他們將東方醫學 的治療療法、與西方醫學的創新實踐相結合的原因。

福全健保致力於增進社區的健康；人們的健康對其生活品質具有舉足輕重的作用。他們堅信醫療保健決策極為個人化，且會受到文化和價值觀的影響。因此，他們致力提供適合不同社區保健服務方式的健康保險選擇。除了完善的計劃產品，他們還提供語言支援服務，以協助獲取保健服務並保持社區健康。

基於傳統和重視價值觀的醫療優勢健保計劃，福全健保用顧客需要的方式提供健保和周全的服務，他們的計劃包括：0美元醫生訪問、高至2500美元牙醫津貼、無限次針灸訪問，無需任何轉介、高至1500美元B部分返現、使用顧客的語言與醫生和客服對話。

福全健保結合健康傳統與社區，他們在三個城市（聖蓋博、韓國城、橙縣威斯敏斯特）設有福全健保社區中心，該中心僱有雙語顧問，可針對醫療保健選擇以及聯邦醫療保險 相關問題提供語言協助。免費向老年人和其他訪客提供此類服務，同時透過福全健保與非營利組織的合作提供心理健康、食物銀行和其他社區援助計劃的資源。此外，社區中心的訪客將可參加健康主題的課程和講座，主題包括冥想、瑜伽、太極、健康營養等。

3月份課程和講座，將在聖蓋博福全健保華人社區服務中心（140 West Valley Blvd., Suite 125 San Gabriel，見圖）舉辦，茶水咖啡及小點免費供應。聯邦醫療保險基礎講解：整個3月份。瑜伽冥想課：每週二下午2時30分至3時30分。供應商講座 (德成行)：3月16日下午2時至3時。花藝設計課：3月18日上午10時30分至中午12時。

報名電話：1-833-524-9258（TTY 711）或者上網zh.CleverCareMedicare.com索取更多資訊。