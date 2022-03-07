健龍研發-關健金 幫助關節炎疾病

關節 炎可能會發生在每一個人身上，它的痛苦患者都清楚，尤其類風濕關節炎。關節炎可否治癒？「健龍研發」中草藥研發公司表示，答案是可以的，就視如何治療，用什麼藥。

該公司說，關節炎是一種慢性疾病，麻醉神經止痛藥是迅速治療的方法之一， 但患處惡化沒停止下來，久而久之，花費巨額更換人工關節並沒解決痛疼問題 。類風濕關節炎用壓制免疫類藥物是一種控制性藥物，減少疼痛但不治癒，治病必求於本、是歷代醫生所追求。禍從口出病從口入告訴我們食物很重要，中國歷代用食物治癒疾病是公認；中藥是食物中被用於治病的一種。

「健龍研發」是加拿大 一間中草藥研發公司、研製出「關健金Arthron5」，該公司表示，它能幫助類風濕，主要針對關節炎有關疾病，是持有加拿大衛生部頒發的天然產品牌照。關健金早期研究花了二十多年，經過許多患者使用確定了功能，於2008年取得牌照後即幫助了不少患者。健龍研發說：首先讓患者清楚明白關節炎是什麼？怎引發？明白之後就可以選擇性用藥。

健龍研發表示，隨年歲增長，體內器官功能衰退，荷爾蒙分泌也不足，許多女性在四十歲到五十歲荷爾蒙失調、免疫系統混亂，而出現免疫類疾病類風濕關節炎。

如何綜合性調整上述健康，健龍研發表示，他們向數千年臨床豐富的中藥找答案， 中藥黃芪補氣，提升肺部功能增加吸氧；當歸是補血，提升血質與量；川芎也是一種消除疼痛藥；地黃不管生熟地，含有多種抗病毒成份，有造骨功能，中醫藥認為是破血中藥，也就是補血，近代研究它對腎臟有益。白芍的功能是補肝及調經。上述功效是全面調整健康，當健康恢復，身體免疫力 自我抵抗疾病；食物級中藥在歷史上用於治療己久，如果對症可成功達到治癒目標。

健龍研發的「關健金ARTHRON5」成分可幫助患者解除疼痛。若民眾對此有疑問，可至該公司查詢，電話289-228-2888 ，或電郵[email protected]，也可上網arthron5.com。