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保富銀行成立30年 多項成長指標屢創新高

【洛杉磯訊】
由左到右： 最高信貸長畢可盛，最高財務長 Edward J. Czajka ，總裁陳光正，董事長俞立，執行副總裁許正鈺，執行副總裁何興華，執行副總裁紀李少儀 。（劉子明攝影）
由左到右： 最高信貸長畢可盛，最高財務長 Edward J. Czajka ，總裁陳光正，董事長俞立，執行副總裁許正鈺，執行副總裁何興華，執行副總裁紀李少儀 。（劉子明攝影）

保富銀行 (Preferred Bank)日前在洛杉磯總部舉行記者會，公佈2021年全年盈利報告，創辦人兼董事長俞立表示，保富銀行全年淨利達9520萬元，每股獲利6.40美元，多項成長指標創下新高，現有總資產已超過60億美元。

俞立表示，該行創立於1991年，2005年在納斯達克上市，銀行在疫情中渡過30周年。S&P Global Market Intelligence在2019年評選保富銀行為全美同級資產規模中表現最佳的社區銀行，2020年評選為加州表現最佳的社區銀行。

保富銀行董事長俞立在會中，談到華裔社區和工商業界近三十年來的發展。他指出保富銀行成立至今，見證了華人社區各個產業的重大變革，這些變化中，華裔金融機構一直是支持許多企業發展、成功和轉型的重要推動力。他個人自1964年開始，親身經歷了三次由新移民為華人社區帶來的重大改變，第一次大變動是1972年香港回歸協議，當時很多人從香港移民出來到現在的蒙特利公園等城市，1980~1985年之間因中華民國退出聯合國，順帶經濟起飛，解除外匯的限制，無數中小企業派人到洛杉磯來設立分支點，購買房地產；90年後大陸移民進入洛杉磯，這三次都帶來社會的蓬勃成長。

剛開始從60年到70年的時候，想要在華人社區做房地產貸款是非常困難的，當時只有一兩家日本銀行在做，自從移民大量進入之後，銀行業才慢慢開始在洛杉磯立足，自此開始對房地產業者有重大的影響。從中國城往東到奇諾岡，向北至聖瑪利諾丶亞凱迪亞，南到爾灣丶新港攤等地區的新的建築，大多數都是由華人銀行融資的。俞董事長對同業感到驕傲，因為他們是對洛杉磯整個發展，華人社會的建立有極大的貢獻。

俞立指出，華人工商業多元化迅速的發展跟華人銀行也有密不可分的關係。許多企業在草創初期，保富銀行及其他華人銀行都支持融資，許多企業即使現在規模愈來愈大，公司股票上市，成長期間都有華人銀行的服務和推動。目前華人銀行在洛杉磯佔金融體系的比重，以加州註冊的銀行來說，佔了29.5%，這是一個非常大的金融力量。

許多銀行喜歡用收購的方式進行成長，但保富銀行有獨特的成長方式。俞董事長表示，收購並不一定是好的，風險太大，收購不成功的機會比比皆是。他不反對收購，只是需要比較聰明的收購。

保富銀行每年成長很快，他們每年自己做就可以成長，這對他們股東是最有利的，在過去幾年對股東的Total return收益率是同業裡面最高的。

有關保富銀行的詳情資訊，可上網至www.preferredbank.com查閱。

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