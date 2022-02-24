美國科技學院本周六 會計認證課免費試聽

美國科技學院會計認證課程，疫情 期間，網絡課視頻課全部開通，中文授課、中英文課本、中英文考試， 3月新班陸續開課，白天班、晚上班、週末班可供選擇，本周六(2 月26 日)可線上或至校內試聽。

會計證課程，中英對照課本、中英對照考試、校內課程網路直播網上講課視頻。認證課程包括：工商業會計原理 （Accounting Principles）、小公司會計軟體 （Quickbooks） 、小公司會計軟體實驗 （Quickbooks Lab）、大公司會計軟體 （Sage） 、大公司會計軟體實驗 （Sage Lab） 、會計表格應用 (Excel Accounting Application) 、辦公室會計英語 (Office Accounting English) 、會計英語單詞微信 小視頻 (Wechat Vocab Video) 。

考試範圍包括：新帳戶設置會計與簿記日常記錄、現金賬、應付帳、應收款 、總帳、調帳、銀行對帳、歲末結、員工薪資 、銷售稅/使用稅 、公司所得稅、財務試算表 、財務報表與分析、資產折舊方法(Depreciation Methods) 、庫存管理 、政府規例與表格 (Regulations and forms)。

為將來多儲備就業 或升職能力，美國科技學院提供政府承認的會計認證執照課程，上課期間，不需要擔心自己英文程度不夠好，聽不懂、跟不上課程進度，講師授課，使用中英文課本、中文授課解說，中英文考試。

該學院提供各時間段上課時間，可依自己的時間來安排， 課程只需約3-4個月時間，通過考試取得證書。可去電諮詢更多訊息及開課日期，美國科技學話電話626-579-2813，網上有詳細課程介紹www.Accountingcert.com，地址10303 Garvey Ave., El Monte, CA。