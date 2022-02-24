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美國科技學院本周六 會計認證課免費試聽

【洛杉磯】

美國科技學院會計認證課程，疫情期間，網絡課視頻課全部開通，中文授課、中英文課本、中英文考試， 3月新班陸續開課，白天班、晚上班、週末班可供選擇，本周六(2 月26 日)可線上或至校內試聽。

 會計證課程，中英對照課本、中英對照考試、校內課程網路直播網上講課視頻。認證課程包括：工商業會計原理 （Accounting Principles）、小公司會計軟體 （Quickbooks） 、小公司會計軟體實驗 （Quickbooks Lab）、大公司會計軟體 （Sage） 、大公司會計軟體實驗 （Sage Lab） 、會計表格應用 (Excel Accounting Application) 、辦公室會計英語 (Office Accounting English) 、會計英語單詞微信小視頻 (Wechat Vocab Video) 。

考試範圍包括：新帳戶設置會計與簿記日常記錄、現金賬、應付帳、應收款 、總帳、調帳、銀行對帳、歲末結、員工薪資  、銷售稅/使用稅 、公司所得稅、財務試算表 、財務報表與分析、資產折舊方法(Depreciation Methods) 、庫存管理 、政府規例與表格 (Regulations and forms)。

為將來多儲備就業或升職能力，美國科技學院提供政府承認的會計認證執照課程，上課期間，不需要擔心自己英文程度不夠好，聽不懂、跟不上課程進度，講師授課，使用中英文課本、中文授課解說，中英文考試。

該學院提供各時間段上課時間，可依自己的時間來安排， 課程只需約3-4個月時間，通過考試取得證書。可去電諮詢更多訊息及開課日期，美國科技學話電話626-579-2813，網上有詳細課程介紹www.Accountingcert.com，地址10303 Garvey Ave., El Monte, CA。

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