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大舎私厨 午間台式美食12.95元起

【羅蘭岡訊】

位於東區羅蘭岡的大舎私厨，專精台灣料理，最受歡迎的家庭合菜，三道菜39.50元，有肉，有魚還有青菜。特價午餐12.95起。另推午間鮮魚套餐19.95元，提供鱈魚，鱸魚，無刺虱目魚肚等任選一樣，可清蒸、香煎、豆瓣，紅燒。

大舎私厨的老闆來自台灣，對食材要求非常高，時令青菜來自周邊農場，有機新鮮。主厨17歲開始學藝，50多年功夫，燒的一手好菜。店内面積大，寬敞舒適，有VIP room。

午間台式美食套餐有台式炒米粉/麵 ，香腸蛋炒飯，梅菜焢肉，筍乾焢肉，五更腸旺，香菇肉燥飯，雞捲/紅糟肉/雙拼，白斬雞/鴨肉扁/雙拼，以上午餐附小菜青菜米飯。

超人氣家庭合菜，A+B+C 組合各選一道菜，還附每日靚湯。A組合菜有：紅糟肉、臺式雞捲，麻婆豆腐、紅燒豆腐，蔥油時菜(波菜 or 高麗菜)，塔香茄子，幹煸四季豆，韭菜香乾，香菇豆包。

B組合菜有：扁魚白菜滷，蝦仁豆腐、蝦仁炒蛋，酸菜肥腸 、炸蔥串大腸，綠竹筍肉絲、香乾肉絲，宜蘭燻肉炒蒜苗/高麗菜，梅菜/筍幹焢肉，爆炒豬肝。C組合菜有：生炒花枝、沙茶花枝，蔥爆/黑椒牛肉，椒鹽/糖醋排骨，三杯雙味，五更腸旺、麻辣臭豆腐，清蒸/香煎/豆瓣鱈魚、鱸魚、無刺虱目魚肚(魚類+3元)，臺式炒麵/米粉。

訂位或外賣電話626-780-3223 or 626-780-9987，地址18025 Gale Ave, City of Industry （Home Depot 廣場内）。

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