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大華超市手機App下單免費送貨 下調門檻

【洛杉磯訊】

為減輕顧客使用手機App購物的壓力，大華超市已修訂免費送貨的門檻，凡訂購 49 美元及以上，大華超市可提供免費送貨。

大華超市表示，採用手機應用下單新修訂辦法是：(一) 於當地時間下午2時30分之前下訂單，則可享受當天送貨上門服務。(二) 商品價格與實體店一致，沒有商品加價。(三) 送貨服務範圍是從參與的商店位置、最遠 20 英里的半徑範圍内。(四) 適用於購物車總額（折扣後和稅前）為49美元或以上的訂單，低於49美元的訂單需支付 10 美元統一運費。

隨著大華超市手機App應用程式的推出，大華不斷利用創新技術，為客戶帶來更多便利，只需輕觸手機屏幕，讓更多在商店裡購買到的貨品變得觸手可及。與之前設置的75 美元及以上門檻金額相比，此次推出的新政策是針對免費送貨門檻的修訂，也是一項呈現給APP現有客戶和新用戶的一項福利

99 Ranch Market APP採用時尚方便的設計，呈現清晰的產品分類以及簡便的搜索功能，提供超過三千種多樣化產品供消費者選擇，凡新鮮農產品、肉類、海鮮、冷凍食品、小吃、飲料等，應有盡有。

目前，大華超市的APP在八個州45家分店提供當地送貨服務，為大量消費者提供便利的購物體驗，這項服務仍在不斷擴展中。

有關 99 Ranch Market 手機應用App (下載連結https://o2o-app.market.99ranch.com/H5Download ) 更多信息，或對新訂的免費送貨門檻有任何問題，可聯繫 [email protected]

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