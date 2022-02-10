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李軍律師支持亞凱迪亞市警局 捐款一萬元

【洛杉磯訊】
李軍律師（圖右）與亞凱迪亞前市長George Fasching合影。
李軍律師（圖右）與亞凱迪亞前市長George Fasching合影。

加州著名律師李軍（Jason J Lee）為了支持亞凱迪亞警察局，日前向亞凱迪亞市警察局基金會，捐獻了一萬元美金。收款人為該基金會的創立者之一副會長 Mary E. Hansen，他對李律師的慷慨解囊表示感謝。.

李軍律師表示，作為亞凱迪亞市的長期居民， 他感到榮幸與驕傲。他說，亞凱迪亞數度被評為加州最為宜居的城市，最適合養兒育女的城市。亞凱迪亞的學區在全美國10,700多個學區中位列頂端的百分之一。Arcadia在希臘文中就是「花園」的意思。李軍表示，在這個花園城市中生活，工作，學習，養老，社區治安尤為重要，這是他重視亞市警局的原因。

李軍在去年已經在州務卿辦公室註冊成立了競選委員會，取得了委員會註冊號碼，並且在亞凱迪亞市政府備案，正式宣布競選亞凱迪亞市第五區的市議員職位。這個空缺是由前市議員錢德勒Roger Chandler的不幸去世而產生的。錢德勒曾經是李軍律師的鄰居和朋友。在他去世之前，錢得勒對李軍律師作為市議員候選人，表示了背書和支持。

李軍律師的主要競選綱領為：依法治市，嚴厲打擊犯罪，增強警力，增加警察警車在社區的巡邏頻率，以達到預防犯罪保證社區安全的目的。李軍主張在亞市市區實行智能警察 （smart policing）， 安裝更多的車牌閱讀器 （license plate reader）。

亞市警局基金會副會長 Mary E. Hansen 表示，亞市警局基金會是2013年創立的，其主要目的是為亞凱迪亞市警察局提供資金援助。

圖為李軍律師（圖右）與亞凱迪亞前市長George Fasching合影。

亞凱迪亞 警察 加州

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