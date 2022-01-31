太平洋交響樂團迎新春 音樂舞蹈/元宵燈會

太平洋交響樂 團 ( Pacific Symphony) 慶祝農曆新年的年度春節活動，在二月份有兩場，2月5月 (週六) 晚八時以音樂和舞蹈來歡慶虎年，2月26月 (週六) 上午11 時至下午 4時半舉辦元宵燈會節慶。

隔合豐富多彩東西方音樂和舞蹈 (見圖) 的2月5月「Lunar New Year 」勢將再次售罄。由名指揮Carl St.Clair領銜下的節目涵蓋有李煥之的春節序曲、John Stary及Bei Bei Monter (古箏) 的春天喚醒及煙花，還有末代皇帝主題曲、Thu Dieu的秋天釣魚、Gershwin的藍色狂想曲。

下半場演出的曲目有茉莉花、月歌、渴望回到我的家鄉、讓花園更茂、天鵝、美麗的美國。當天華人演藝者還包括有：Fei-Fei Dong (鋼琴) 、Yaya Dance Academy (亞藝舞蹈學校) 、南海岸中華文化中心南加中華舞團等。此場音樂會由Jade Society的Charlie & Ling Zhang贊助。

此外，每年受到華洋人士熱情參與的元宵節歡慶活動，也都是由太平洋交響樂團與南海岸中華文化中心、爾灣 中文學校共同精心籌劃，此為凝聚社區力量而推出的「Lantern Festival」，將於2月26月 (週六) 上午11時起展開，五小時半裡室內外匯串的活動項目包括有音樂、舞蹈、說故事、猜謎題及手工藝等，歡迎闔家免費參加。

非營利的太平洋交響樂團成立於1978年，該團每年演出的劇目超過一百場，從古典音樂大師的傑作；當代名作曲家的作品；到知名歌劇和流行音樂，在音樂總監名指揮 Carl St.Clair 的指導下所帶來的音樂觸及數十萬聽眾，樂團亦獲樂界美譽，稱之為美國五大最有創意的交響樂團之一。

太平洋交響樂團不僅在音樂廳演出，更深入走進社區將樂符帶出去，以讓更多人參與學習音樂的過程。該青年樂團由六到十二年級的學生組成，有近半數成員為華裔 子弟，太平洋交響樂團與爾灣中文學校合作的「圓夢親子樂團」(Strings for Generations) 使得許多華裔家長有機會與孩子們並肩學習各種樂器及登台演出。

有關太平洋交響樂團每個月份推出精彩演出節目的日期及購票，可電 (714)755-5799，或上網 PacificSymphony.org查詢。持票入場者須遵從最新防疫措施。