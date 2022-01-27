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Taco Bell推出 taco 訂購服務

【洛杉磯訊】

Taco Bell新推出 Taco Lover's Pass，該通行證是一項為期 30 天的訂購服務，將在全國的 Taco Bell 門店以 10 美元的價格提供。

購買 Taco Lover's Pass 的顧客，每天可以兌換一份連鎖店的招牌炸玉米餅，其中包括 Taco Bell 的 Crunchy Taco、Crunchy Taco Supreme、Soft Taco、Soft Taco Supreme、Spicy Potato Soft Taco、Doritos Locos Tacos 和 Doritos Locos Tacos Supreme。

雖然炸玉米餅的價格因地區而異，但據 Real Menu Prices 報告稱，這七款炸玉米餅的平均價格在 1 美元到 1.89 美元之間，這意味著與每天購買一個炸玉米餅相比，Taco Bell 的訂購可節省大量費用，後者的價格可能從 30 美元起至 56.70 美元。

該公司首席數字官在一份聲明中表示：「炸玉米餅是我們的 DNA，我們很高興通過 Taco Lover's Pass 提供訂購選項。這是一種有趣的方式，可以繼續通過我們的數字接入點、以獨特的方式獎勵我們最忠實的粉絲。」早在去年 9 月，Taco Bell就在亞利桑那州圖森測試了 Taco Lover's Pass。在看到積極的結果後，該公司決定在美國其他地區推出它。（劉柏江譯）

DNA

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