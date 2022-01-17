UMEKEN明星健康產品納豆激酶 新春特價

Umeken的明星產品納豆激酶（Nattokinase Plus Fucoidan)新年大回饋，購買2盒贈送1個月的用量。

健康食品Umeken的明星產品納豆激酶（Nattokinase Plus Fucoidan，見圖），中國新年大回饋，購買2盒贈送1個月的用量。疫情導致大多數的人在家裏工作，久坐，活動越來越少。為了身體健康，多運動，注意飲食固然重要，輔助保健品也可考慮。

日本 心腦血管專家早在80年代就發現，納豆發酵物對溶解已經形成的血栓，效果很好。如何保護心血管健康，高血壓 ，心肌梗塞等成人心血管疾病 ，就成重要課題。

Umeken的納豆激酶產品是從日本清菊納豆中萃取出來的凝結桿菌，蛋白質的分解酵素及納豆激酶，能溶解黏稠的血液（血栓），對預防心血管疾病具有效果。據統計夜晚是心臟疾病的突發時間，人們在睡眠的時候，血液循環減緩，容易形成血栓。

所以在就寢前服用納豆激酶的效果就更好。另外，納豆激酶的卵磷脂能抑制劣質膽固醇的生成，可有效地促進血液循環，有益緩解疼痛。

訂購電話國語1-888-747-3311，詳情可上網www.umeken.com，也可至附近專賣店購買，UMEKEN公司地址13012 Moore St. Cerritos CA。