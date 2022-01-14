昌興 華人獨家代理 百達翡麗最新女腕錶

百達翡麗 (Patek Philippe)Twenty~4 女式自動機械腕錶

百達翡麗 (Patek Philippe) 是由瑞士日內瓦一家族獨立經營製錶商，歷史悠久，工藝精湛，擁有第一名錶美譽。昌興珠寶華人 獨家代理百達翡麗多年，擁有限量版、珍藏版以及最新Twenty~4 女式自動機械腕錶 (見圖)。新年新氣象，昌興邀愛錶人士觀賞選購。

1999 年誕生的 Twenty～4 系列盡顯女性優雅時尚 ，該系列腕錶外形精美，為積極向上的現代女性量身打造。新款Twenty～4系列備有鑲鑽和不銹鋼款式，無論簡約時尚的職業裝、或優雅的晚禮服，皆相得益彰。

Twenty~4自動機械腕錶不銹鋼時計，採用優雅別致的橄欖綠錶盤，飾以精緻日輝紋效果，盡顯時尚風範，陪伴現代女性享受活力盎然的精彩生活。錶圈以Dentelle (蕾絲) 鑲嵌工藝交錯點綴兩圈鑽石，璀璨奪目。藉由藍寶石水晶透蓋，讓機芯的精密結構與精美裝飾一覽無餘。該不銹鋼錶鏈完全手工拋光，搭配四枚獨立鎖扣固定的專利折疊式錶扣。

昌興表示，百達翡麗時計的意義已超越其單純的時計功能，正如百達翡麗流傳最廣的廣告語：沒有人能真正擁有百達翡麗，只不過為下一代保管而已 。

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