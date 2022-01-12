鄭珣眼科 白內障/青光眼/眼翼手術/一般眼疾

鄭珣眼科醫學博士，畢業台灣大學醫學系，曾在UCSD從事青光眼研究，並由Xalatan (青光眼突破性藥物治療)發明者Dr. Camras 完成青光眼專科訓練。在Loma Linda 醫學院擔任青光眼白內障主治醫師多年，接受各種高難度青光眼並立轉診服務，具有完整青光眼專科醫師資歷。

鄭醫師在美20餘年，施行上萬次手術，包括白內障、青光眼、眼翼、眼皮手術及一般眼科診治，近視防治、角膜塑型術及藥物治療等等。

鄭醫師施行最先進的白內障手術，不痛、不打針、沒縫線、同時置放各種高端水晶體如多焦點水晶體、調節性水晶體、散光矯正水晶體、及雷射輔助白內障手術，達到患者不需戴眼鏡的需求。

青光眼方面，診所擁有最先進的醫療診治儀器，提供各種藥物雷射治療，並施行各種青光眼手術，包括微小侵入性青光眼手術(MIGS)、小樑網切除術及各種青光眼導管手術。

診所擁有最先進的醫療設備，包括Optomap廣角照相、OCT光譜斷層及多種雷射如SLT選擇性雷設小樑網、YGA雷射等。

鄭醫師除了自身的醫學知識與精湛醫術，並對患者充滿熱情，提供誠摯專業的醫療服務，期達到眼科醫師的終極目標，維護視力健康避免失明的痛苦。

白內障是因為水晶體混濁而造成視力缺損的疾病，症狀包含彩度降低、視線模糊、光源產生光暈、無法適應亮光、以及黑暗環境下視覺障礙，白內障可能導致駕駛困難、閱讀障礙以及識人能力降低，視覺減退會增加跌倒和憂鬱的風險，也加速老人失智 的退化，還好白內障手術是近年來眼科最進步，成功率最高的手術之一，患者可經由手術而恢復光明。

青光眼是一種是神經的疾病，而眼壓是主要主要因素，一但視神經受損，無法恢復，造成不可逆失明，大多數青光眼是原發性，沒有特殊原因，分為開放性及閉鎖性兩種，除了少數急性閉鎖性青光眼，會有眼痛、頭痛、視力模糊等發作現象，多半青光眼均無早期症狀，由於青光眼的傷害多半從周圍視力開始，患者很難自覺，慢慢進展至中心而完全失明，但在中國多數微閉鎖性青光眼，而90%因青光眼而失明的患者均為閉鎖性青光眼，具有明顯種族差異。

鄭珣眼科醫學博士能說國、台、粵、英語，接受各種醫療保險 卡(包括Medicare或 PPO 及HMO)，電話626-457-1280，地址207 S. Santa Anita St. #368, San Gabriel, CA 。