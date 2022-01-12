我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Omicron感染達高峰 FDA代局長：多數美國人終會染疫

中國式普篩極限？掐住北京咽喉的天津Omicron危機

加州新法1月生效 哪些會影響你的日常生活

【洛杉磯訊】

加州州長紐森在去年10月時，簽署了770項新法案。其中不少法案於今年1月開始正式生效，哪些新法案將影響你的生活？出庭律師、亞凱迪亞市副市長鄭博仁（Paul P. Cheng, Esq.），為民眾總結了以下新法案，供民眾了解。

（1）外帶酒精飲料：在2026年12月31日之前，擁有酒類許可証的餐館和其他場所，被允許繼續銷售外帶葡萄酒和雞尾酒。

（2）加州最低工資：從1月起，雇員在25人或以下的雇主，最低應發工資每小時達到14美元，雇員人數在26人或以上，最低應發工資提高到15美元。

（3）警方公布的面部照片：限制執法部門在社交媒體上，公布嫌疑人的面部照片的情況，以便保護那些已被逮捕、但尚未被起訴人的法律權利。

（4）郵寄方式投票：從今年開始，加州將要求選舉官員在所有選舉中，向所有登記選民提供郵寄選票，並允許任何登記選民在任何選舉中郵寄投票。法案還將為選票投遞箱設定最低標準。在不允許全部郵寄投票的縣，新法律將要求在選舉舉行的轄區內至少有兩個投箱，或者每3萬名登記選民中有一個投箱，以投箱多的為准。隨著郵寄投票的擴大，選舉管理人員可以在選舉前29日提前處理投票。使用郵寄選票並不是強制性的，但是，選舉官員被要求必須將選票寄給每一個選民。投票站將繼續開放，以供提前投票和選舉日使用。

（4）情感支持寵物：新法要求提供情感支持的寵物提供者，以書面形式明確說明，情感支持寵物無權享有與向導、服務和信號動物相同的權利。醫生也只能在滿足特定條件的情況下，推薦情感支持寵物，包括與患者的關係超過30天的前提下。

（5）基因數據隱私 ：信息實踐法案要求持有加州居民數據的公司，在數據被泄露時予以披露。今年該法案將擴大到包括所有基因數據，比如：發送給家族血統公司的樣本。

（6）苛扣工資：將雇主故意竊取工資，及超過12個月，並超過950美元的行為，歸類為重大盜竊，最高可判處一年監禁或高達5000美元的罰款。根據這項法律，工資盜竊包括小費、福利等。

（6）受保護的休息時間：擴大加州家庭權利法案(California Family Rights Act)，對無薪休假的保護範圍，將照顧岳父岳母的休假納入其中。

（7）虛擬行政聽証會：修改了現有法律，允許虛擬行政聽証。新法律指出，行政聽証應向公眾公開，包括通過直播或視頻。

（8）送餐應用APP：外賣應用APP若保留小費或小費的任何部分，都是違法行為，以確保消費直接支付給送餐司機。如果點的是外賣自提，小費必須送到餐廳。

（9）警察不當行為：SB-2是2021年正式生效、涉及警察改革法案中最引人關注的一部。新法律將允許加州的執法認証機構，取消對有嚴重不當行為的警官的認証，及將他們完全移除該行業，比如：性侵犯、作偽証、和錯誤殺害平民。先前的法律規定通常可以允許犯案警員，在其他司法管轄區找到相同工作。

更多問題，可聯絡鄭博仁聯合律師事務所中文團隊888-381-4244，或發郵件至[email protected]

投票 加州 警察

上一則

羅省中華會館聲明 宣讀賀電基本禮儀

下一則

國土安全部撤訴 EB-5投資最低維持50萬

延伸閱讀

加州新冠肺炎有薪假將回歸 最多80小時

加州新冠肺炎有薪假將回歸 最多80小時
非公民投票法案 紐約共和黨民代提告

非公民投票法案 紐約共和黨民代提告
紐約市非公民投票案 亞當斯轉支持生效

紐約市非公民投票案 亞當斯轉支持生效
加州「唯一莊園」2.95億最貴豪宅 中國買家競標

加州「唯一莊園」2.95億最貴豪宅 中國買家競標
加州出動國民兵 支援新冠檢測

加州出動國民兵 支援新冠檢測
劫匪被抓即保釋 疑隔日又對華人犯案

劫匪被抓即保釋 疑隔日又對華人犯案

熱門新聞

Zillow炒房計畫失利，削價出售房屋，不少買家撿到便宜。（記者李雪／攝影）

撿漏Zillow 幸運華人低價購得南加獨立屋

2022-01-07 02:15
前南加州海南會館會長史振順，雖然順利從新冠肺炎中康復，但卻為此付出一條腿的代價。

世說新聞／華男染疫無症狀 30天後慘遭截肢

2022-01-07 14:56
中國國際航空6日宣布，洛杉磯飛北京的CA988航班將從1月9日到3月6日熔斷近3個月，八個航班全部取消。（檔案圖）

國航1月到2月底全部熔斷？華人：想回國也太難了

2022-01-06 19:20
美國南加州海南同鄉會前會長史振順，在疫情中為幫助染疫親友，不幸感染引起嚴重血栓，最後為保住生命而被迫截肢。（記者楊青／攝影）

染疫無症狀 南加海南同鄉會前會長史振順血栓截肢

2022-01-08 02:20
警方繳獲的贓物可裝滿三輛購物車，贓物包括樂高積木等眾多玩具。（阿市警局提供）

南加華人城市Target發生集體搶劫 贓物裝滿三購物車

2022-01-06 16:35
疫情之下，有人竟在飛機上搭起了帳篷，以此來隔離周圍人，減少自己被感染的機率。（網路截圖）

南航洛城赴廣州航班 華人怕感染經濟艙搭帳篷 奇葩行為引熱議

2022-01-11 02:20

超人氣

更多 >
沉默3周 李靚蕾再發長文控王力宏 發「不自殺聲明」

沉默3周 李靚蕾再發長文控王力宏 發「不自殺聲明」
Omicron來了 專家：只戴一個外科口罩沒用

Omicron來了 專家：只戴一個外科口罩沒用
認握有不堪證據 李靚蕾500字再槓王力宏：我已報警

認握有不堪證據 李靚蕾500字再槓王力宏：我已報警
李靚蕾氣罵帶陌生人硬闖 王力宏回擊了

李靚蕾氣罵帶陌生人硬闖 王力宏回擊了
超市貨架為何空蕩蕩？華郵分析4大原因

超市貨架為何空蕩蕩？華郵分析4大原因