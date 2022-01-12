加州新法1月生效 哪些會影響你的日常生活

加州 州長紐森在去年10月時，簽署了770項新法案。其中不少法案於今年1月開始正式生效，哪些新法案將影響你的生活？出庭律師、亞凱迪亞市副市長鄭博仁（Paul P. Cheng, Esq.），為民眾總結了以下新法案，供民眾了解。

（1）外帶酒精飲料：在2026年12月31日之前，擁有酒類許可証的餐館和其他場所，被允許繼續銷售外帶葡萄酒和雞尾酒。

（2）加州最低工資：從1月起，雇員在25人或以下的雇主，最低應發工資每小時達到14美元，雇員人數在26人或以上，最低應發工資提高到15美元。

（3）警方公布的面部照片：限制執法部門在社交媒體上，公布嫌疑人的面部照片的情況，以便保護那些已被逮捕、但尚未被起訴人的法律權利。

（4）郵寄方式投票 ：從今年開始，加州將要求選舉官員在所有選舉中，向所有登記選民提供郵寄選票，並允許任何登記選民在任何選舉中郵寄投票。法案還將為選票投遞箱設定最低標準。在不允許全部郵寄投票的縣，新法律將要求在選舉舉行的轄區內至少有兩個投箱，或者每3萬名登記選民中有一個投箱，以投箱多的為准。隨著郵寄投票的擴大，選舉管理人員可以在選舉前29日提前處理投票。使用郵寄選票並不是強制性的，但是，選舉官員被要求必須將選票寄給每一個選民。投票站將繼續開放，以供提前投票和選舉日使用。

（4）情感支持寵物：新法要求提供情感支持的寵物提供者，以書面形式明確說明，情感支持寵物無權享有與向導、服務和信號動物相同的權利。醫生也只能在滿足特定條件的情況下，推薦情感支持寵物，包括與患者的關係超過30天的前提下。

（5）基因數據隱私 ：信息實踐法案要求持有加州居民數據的公司，在數據被泄露時予以披露。今年該法案將擴大到包括所有基因數據，比如：發送給家族血統公司的樣本。

（6）苛扣工資：將雇主故意竊取工資，及超過12個月，並超過950美元的行為，歸類為重大盜竊，最高可判處一年監禁或高達5000美元的罰款。根據這項法律，工資盜竊包括小費、福利等。

（6）受保護的休息時間：擴大加州家庭權利法案(California Family Rights Act)，對無薪休假的保護範圍，將照顧岳父岳母的休假納入其中。

（7）虛擬行政聽証會：修改了現有法律，允許虛擬行政聽証。新法律指出，行政聽証應向公眾公開，包括通過直播或視頻。

（8）送餐應用APP：外賣應用APP若保留小費或小費的任何部分，都是違法行為，以確保消費直接支付給送餐司機。如果點的是外賣自提，小費必須送到餐廳。

（9）警察 不當行為：SB-2是2021年正式生效、涉及警察改革法案中最引人關注的一部。新法律將允許加州的執法認証機構，取消對有嚴重不當行為的警官的認証，及將他們完全移除該行業，比如：性侵犯、作偽証、和錯誤殺害平民。先前的法律規定通常可以允許犯案警員，在其他司法管轄區找到相同工作。

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