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重稅之下 如何把資產賺到的錢放入口袋

【洛杉磯訊】

未來重稅趨勢不可避免，辛苦一輩子，好不容易到了享受成果，安心退休的時候。臨頭才知道，不管是出售生意，房產或股票，付完所有的稅，可能只剩下一半。加上未來的通貨膨脹上望百分之十；長壽帶來長期照顧需求高漲；造成退休或即將退休的人士極大的壓力。

上市公司Amerprise Financial特許財務規劃師周美懿，和Brent Rupnow的線上講座，將告訴你如何把大部份資產賺到的錢，放入自己的口袋。

講座中將精闢解說：數十年打拼事業，當出售企業時，有哪些稅要支付？出售後的房地產，所賺到的錢，除了1031 exchange 之外，還有其他辦法可想嗎？資夲利得稅若民主黨提出的新法條款和舊法相較，哪種收入檔次的群組會受到衝擊？

長期抱的股票，退休也很遲疑不想賣，因為漲了很多，賣掉要支付很多稅。反而變成退休人士有很多資產，因稅務重、捨不得賣掉來享受，並非長久之計。針對上述窘境，歡近上線聽講如何減低或延遲以期免除稅賦負擔。

講座時間：第一場，1月12日 週三下午4點至5點30分，第二場1月13日 週四下午4點至5點30分。報名截止時間是1月11日週二 中午12點以前。可電626-233-0956留言訂位。 或[email protected]電郵訂位。講座連接網將在報名之後，以電郵方式通知參加者。該教育講座無需付費。但不招待投資金融保險專業人員。

退休 股票 投資

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