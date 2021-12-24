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康複力褐藻醣膠癌症病患保健品

【洛杉磯訊】

「康複力」褐藻醣膠，獲得授權使用日本國立琉球大學研究團隊研發配方，美國FDA註冊核可，日本GMP製藥級工廠生產，可活化免疫細胞，加強腸道吸收和體內抗發炎效果。一年一度年終感恩優惠現正展開，首盒折扣八折，買12送一優惠。

据研究報告顯示，高達百分之八十六的癌症患者在接受治療後，有明顯感受到副作用所引起的身體不適。 近年來如何針對癌症患者營養補充所遭遇的問題，愈來愈受到學術研究單位的重視，日本沖繩健康科學研究所與國立琉球大學，為了提升癌症病患治療期的營養吸收，加強自體免疫能力，進而開發了癌症病患的營養保健品「康複力」褐藻醣膠。

「康複力」為三種天然成分萃取而成的複合配方，主成份褐藻醣膠是由沖繩海蘊和昆布板根萃取最高含量的多醣體，經實驗證實可幫助誘導體內異細胞的凋亡，防止擴散轉移；巴西蘑菇可激活腸道免疫，幫助免疫T細胞以及NK自然殺手細胞的活化；而長命草成份富含多種微量元素可對抗體內活性酸素，幫助病患治療期間的腸胃營養吸收。

「康複力」使用最新素食蔬菜纖維製成的膠囊，幫助吸收消化，所有成分皆為日本本地生產製造。 索取產品資料和試用品，可撥打免付費專線1-855-855-5589。

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