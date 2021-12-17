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安心學堂 線上直播 2022新環境下企業商業戰略規劃

【洛杉磯訊】
本次演講來賓（自左至右）：Steven Hung 、Daniel Fong、Jerry Chen、Tom Tang。
本次演講來賓（自左至右）：Steven Hung 、Daniel Fong、Jerry Chen、Tom Tang。

2022即將開啟，面臨商業環境瞬息萬變，企業、商業必須選擇合適的戰略方法，佈局發展策略，對新的目標作出明確規劃。安心學堂本週六(18日)下午6時，提供免費的Zoom直播講座，邀約八位有關專家，為2022新環境下企業商業戰略規劃獻言獻策。

掃碼註冊觀看或鏈接 https://tinyurl.com/2p9cmh3p， 加入會員送500哩的飛行哩程，每次聼講還可再累積飛行哩程，每期Zoom直播都有抽獎環節，獎品豐富，最高價值為100美元的禮卡。

本次演講來賓（見圖）第一位是Lisa Lu,CPA，演講主題：創業成功之捷徑，企業融資併購(M&A)之稅務指南。第二位是Annie Luo,CPA。演講主題：CPA不可說的秘密；企業創業省稅大解析。第三位是Robert Yang,CPA。演講主題：AI/Robot及元宇宙自動化時代，如何為企業創建結合稅務法律融資理財配置於一體的有效率服務平臺。第四位是Lucy Liu, 9鑫聯合創始人，女企業家。演講主題：金融科技引爆的創新創業路。第五位是Steven Hung (First Commercial bank )，演講主題：向銀行成功申請SBA中小企業及房產貸款的密訣。第六位是Daniel Fong，專精信託律師，演講主題：如何做好企業及家庭的資產保護和繼承規劃。第七位是Jerry Chen，融資貸款專家。演講主題：企業如何贏得創業免抵押資金及房產投資致富經驗分享。第八位是Tom Tang，房地產經紀人。演講主題：房地產投資的優勢及稅務上的優惠。

大多數人在美國是第一代移民，只有多學習、多交流，才能更好地了解美國的製度和規則，守護努力奮鬥的財富，做好未來規劃。

安心學堂自2020年3月以來，已免費為海外華人提供了200餘場直播課程。學員已過萬人，遍及美國及世界各地。全球諸多領域的專家在安心學堂免費為大眾授課，提供分享海外華人最前沿的信息資訊。包括：國際級演說家、10多本創銷書作者洪豪澤； DACA區塊鏈協會秘書長、「 區塊鏈國富論：論全球信用算法共識的未來財富」作者韓峰。

安心學堂定期提供以下免費課程：每週二的公益稅務知識和保險執照課程。每週四的財商教育課程。每週五的股票复盤課程。每週六有綜合課程。系列知識課程每天下午6點，每期主題和內容不同，一次報名，長期有效。

本次演講來賓（自左至右）：Lisa Lu、Annie Luo、Robert Ya...
本次演講來賓（自左至右）：Lisa Lu、Annie Luo、Robert Yang、Lucy Liu。

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