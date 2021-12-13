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長榮航空獲讀者票選全球十大航空第七名

【洛杉磯訊】

長榮航空獲Condé Nast Traveler讀者票選，全球十大航空公司第七名。

長榮航空是首度獲這獎項，是繼獲Travel+Leisure全球最佳國際線航空公司第三名、Skytrax評選為全球十大航空公司第七名之後，長榮航空再次受到國際獎項肯定。

Condé Nast Traveler雜誌於美國、英國、中國、西班牙、義大利及中東等國家發行，全球共計有超過500萬名的紙本讀者、1,600萬的數位訂閱用戶，社群平台上更有超過1,600萬名的追蹤數，主要讀者多為全球各地高消費的頂尖族群。該雜誌於今年4月到5月間發放調查問卷給全球超過80萬名讀者。

長榮航空今年度已多次獲得國際評比及獎項肯定：德國JACDEC全球前20大最安全航空公司—第9名。澳洲AirlineRatings.com 全球二十大最安全航空公司第六名、全球前二十防疫最佳航空公司、2021全球二十大最佳航空公司第九名。美國Travel+Leisure全球最佳國際線航空公司第三名。英國Skytrax全球十大航空公司第七名。

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★★★不刋圖片 ★★★

長榮 英國 義大利

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