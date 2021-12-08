12月11日 世界日報稅務理財線上講座

顧衍時會計師

12月11日(星期六)下午1時起舉行三場

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楊逸凡會計師

11日第一場 1:00pm 會計師 顧衍時/楊逸凡 主講

美國的政經現狀及稅改配合 拜登 政府新稅及年底稅務規劃

站在政經的層面來看待稅務改變，或者站在稅務的角度來分析對經濟的影響，有助於民眾較客觀和全面地了解美國現狀和未來走向。為此顧衍時會計將主講：美國的政經現狀及稅改配合。

顧衍時博士（Richard Koo）CPA, MBA, PHD早年畢業於台灣大學，來美繼續深造後留普華永道負責多年，四十多年前創建此間知名的克勤會計師事務所。他曾任教於加州大學 洛杉磯分校、加州州立大學等，也被北京大學、復旦大學、浙江大學等聘為名譽教授或顧問教授。並曾擔任眾院共和黨財稅委員會委員，加州代理州務卿。也是南加州中國大專院校聯合校友會創會會長。

楊逸凡會計師則將對拜登已經通過的稅法進行分析，或可能通過的稅法予客觀預測，側重於年底如何善用現有稅法和可能新法，對企業和個人的總體規劃將有助益。楊逸凡會計師將主講： 拜登政府新稅及年底稅務規劃。

楊逸凡會計師（Yvette Y. Yang） CPA, MBA, PHD，現任克勤會計師事務所執行負責人，此間許多著名的華人企業與專業人士，均為其客户。楊博士作为稅務經濟學者，專攻美中稅務體制比較，曾在中國復旦大學執教，也曾在加州州立大學介紹美國稅務。楊博士經常擔媒體特約財經評論員；並曾應聯合國開發署之邀，介入中國稅務體制和金融政策的改革計劃。

許凱莉資深保險理財顧問

11日第二場1:40 pm 資深保險理財顧問 許凱莉主講

省稅好 延稅好 還是免稅更好？

資深保險理財專家許凱莉，將分析個人、家庭及企業，如何將財務資產做最好的規畫，享受財富自由。

美國稅率越來越高，薪資所得稅、購物稅等等，稅上加稅，扣除食、衣、住、行，必須將剩餘的所得做好理財規劃，才可讓自己、小孩上大學及退休 生活做最好的安排。

那種退休帳戶可以讓人們減少付稅？怎麼區別在於稅收上有優惠？如何利用理財來開設被動的收入? 省稅帳戶，是可以快速減輕稅務， 可以享受短期的利益；延稅帳戶，在繳稅時就可以實現節稅，退休拿錢是需要交稅，可是它可能可以幫助你提早退休；免稅帳戶，退休時取款是免稅的，它用途很廣泛， 如何利用它來創造價值，享受財富自由，值得多多利用。

401K 與 IRA 是相對的可靠理財計劃，傳統IRA的供款也許可以抵稅(取決於收入水準)，收益可延聯邦稅增長。Roth IRA可進行稅後供款，從而使退休資金在將來避免納稅，供款不可抵稅，若按IRS(國稅局)規則取款，所有收益免聯邦稅，沒有最低取款要求。

許凱莉有豐富的經驗，專業耐心分析各種投資理財方案，每個人的情況都不一樣，她提供適合的方案，也提醒每年應檢視理財方案，需不需要做調整或修改。許凱莉免費諮詢電話626-228-7346。

會計師楊光明

11日第三場2:20 pm 楊光明會計師 主講

如何創造被動式永續收入

及做好資本利得稅省稅規劃

在洛杉磯華人社區知名的楊光明會計師（Robert Yang），應邀參加世界日報舉辦的2021稅務理財U視頻缐上講座。演講主題是「2021理財及資產保護拜登新稅務規劃指南」。重點包括：

1. 美國將來需要至少1.75兆龐大稅金進行基礎建設及社安支出，IRS 被賦予查帳徵稅之任務。你是否已成為拜登富人稅的對象、以及IRS未來主要查帳目標，有何破解之法。2. 海內外資產超過600万者，未來數年有可能面對新遺產稅，你的遺產及資產保護規劃（Asset Protection) 做好了嗎？3.如何創造被動式永續收入(Passive Income) 、以及如何做 Capital Gain( 資本利得稅)省稅規劃？。 讀者可上網免費觀看。

楊光明會計師擁有CPA/MBA/EA 頭銜，擔任過會計師聯合網BDO Partner ，臺灣大學商學士及美國企管碩士(MBA) ，近20年稅務地產融資保險信託法律 一站式服務經驗。擁有四大會計師合夥人精英團隊。

楊光明會計師表示，致富的秘訣在於對美國稅法的深度的理解，以及善加利用融資杠杆技術，抓緊2021年底省稅的最後衝刺機會，創造具有資產保護效果之省稅型被動式收入。

聯絡電話626-872-1900 ，蒙市、橙縣、 奇諾市均有事務所。