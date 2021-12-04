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世報第二階段 2021理財稅務線上講座 12/11舉行

【洛杉磯訊】

世界日報第二階段「2021理財、稅務線上講座」，將於12月11日（星期六）下午1時起舉辦，歡迎有興趣民眾屆時上線免費聽講。

近兩年美國的政治生態和經貿領域發生了很大的變化，同時也充滿了許多不定因素。自拜登決定參加總統選舉提出一系列稅務改革方案至今，坊間持續觀察，討論不斷，希望不同，猜測不一。

因此本報特地繼續主辦理財稅務講座，並邀請業界有關專家，針對總統拜登的新稅改計劃，對個人和企業帶來哪些影響，尤其是對富人影響，遺產稅對資產傳承的影響，年底前要如何規劃等議題，作深入的講解及分析。

以下是講座的時間、主講人、及講題：

11日下午1時的講座，主講人是克勤會計師事務所 （Koo,Chow & Co.LLP）負責人顧衍時會計師、與楊逸凡會計師。

顧衍時會計師講題是：美國的政經現狀及稅改配合。楊逸凡會計師講題是：拜登政府新稅及年底稅務規劃。將對拜登已經通過的稅法進行分析、或可能通過的稅法予客觀預測，側重於年底如何善用現有稅法和可能新法，以期對企業和個人的總體規劃有所助益。

11日下午1時40分的講座，主講人是資深保險理財專家許凱莉Kerrie，講題是：到底省稅好，延稅好， 還是賺錢不用繳稅會更好，這是有可能的嗎?

11日下午2時20分的講座，主講人是楊光明會計師(Robert Yang)，講題是：2021 拜登新稅務規劃指南，你準備好了嗎？你的收入是否已成為拜登「富人稅」的對象，以及IRS未來主要「查帳目標」，有何破解之法？「海內外資產」超過300萬者，有可能面對拜登未來45%遺產稅額，有無應付對策。

要想瞭解年底前還可以做那些調整來省稅，可在11日下午1點開始，上YouTube的世界曰報U視頻，觀看2021稅務理財講座。

拜登 富人稅 保險

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