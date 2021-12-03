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H Mart /韓商水產業協會 推廣優質韓國海鮮

【洛杉磯訊】

美國最大亞洲連鎖超市集團之一的 H Mart，與 National Federation of Fisheries Cooperatives (韓商水產業協會)，日前共同舉行了「韓國水產品推介展」，旨在推廣韓國優質海鮮出口，為美國本土消費者帶來豐富的韓國海產產品。

韓國三面環海，擁有廣闊的海域和潔淨的海水，冷熱不同的洋流在這裡交匯，使之出產豐富多樣的魚類及水產品。潮汐在大型天然泥灘上的起起落落，帶來了大量高水平品質的有機物，為海洋生物創造了良好的生活條件。

韓國海域出產的水產品，味道好、營養豐富，越來越受到全世界消費者的歡迎。

不久前，韓商水產協會林俊澤會長及15位官員來賓(見圖)，親臨了H Mart Buena Park分店參加揭幕儀式，為活動掀起美味序幕。此次出席活動的來賓，都屬韓國食品行業領軍人物代表，活動備受矚目。

有關此活動詳細，可聯繫H Mart橙縣 Buena Park 分店。H Mart Buena Park店電話：714-249-7070/5111，地址在 Beach Blvd. Buena Park, CA 。

橙縣

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