現代汽車與Genesis 獲IDEA國際傑出設計大獎

IDEA是美國 工業設計師協會舉辦，在美國最權威的設計獎項之一，也是世界知名的設計獎項之一。現代汽車 集團在2021 IDEA中獲得了三項榮譽。

現代汽車與Genesis因其開創性和以客戶為出發點的突破設計，在2021年IDEA國際傑出設計大獎中，獲得表彰。

現代汽車第一款電池電動車IONIQ 5 中型跨界車(CUV 見圖)，獲汽車和運輸類最高級別的金獎。此外，現代汽車Blue Link APP及Genesis的信息娛樂系統 ，融合了Genesis的銅色設計主題，入圍 了數位互動類別的最終候選名單。

現代汽車與Genesis全球設計資深副總裁SangYup Lee表示，藉由參考現代汽車豐富的歷史，開發IONIQ 5的永恆設計理念，將過去、現在，和未來無縫連結起來。IONIQ 5和IDEA金獎，是設計團隊和在韓國南陽研發中心的工程師團隊，合作的結果。

2020年，現代汽車藉由其「45」概念車獲得IDEA的銅獎，預示IONIQ 5 的未來設計本質及現代汽車公司以電氣化、自動駕駛，以及無縫連結為核心的車輛設計方向。

同時，現代的Bluelink APP在贏得2021年 iF設計大獎、以及2021年紅點設計大獎之後，也入圍IDEA數位互動類別的最終候選名單。Bluelink因其將美學設計和用戶友好性結合的創新用戶介面，而受到認可，並且Bluelink以簡單、集成，以及易於使用的方式，研發出了現代數位鑰匙和汽車支付等便利功能。

Genesis的信息娛樂系統也與Bluelink一同獲得2021年的iF設計大獎，鞏固了Genesis信息娛樂系統作為具有設計競爭力、和以用戶為中心的行車功能的地位，體現Genesis車輛奢華優雅的品牌定義。

北美現代汽車2020年旗下820家經銷商，在美國共銷售超過62萬輛車，其中近半是在現代汽車阿拉巴馬製造廠生產。