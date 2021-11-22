加州州長紐森專欄：選擇不接種疫苗是將他人置於危險之中

儘管加州 在對抗新冠疫情 上有所進展，我們仍未走出困境。社區中有太多人還未接種新冠疫苗 ，他們將自己和其他無法接種疫苗的人置於危險之中。現在，我們面對的是傳染性更高的Delta變種病毒 ，接種疫苗變得比以往任何時候都更加重要，只有如此，我們才能結束這場疫情。

這些安全、高效力的疫苗提供絕佳的保護力，防止人們因為感染Delta和其他已知變種病毒出現重症、住院和死亡。目前，有80%符合接種資格的加州居民已至少接種一劑疫苗，我們將繼續致力縮小未接種疫苗者與他們的差距。

我們看到數百名未接種疫苗者被送進加護病房，不幸的是，有些人可能永遠無法走出醫院。加州絕大部分的確診病例都發生在未接種疫苗者身上，隨著確診率、住院率和死亡率攀升，我們會繼續努力說服受疫情影響最嚴重的社區接種疫苗。

這個狀況再真實不過，加州的Delta變種病毒疫情正處於關鍵時刻。Delta變種病毒極具傳染性，傳播力比原始新冠病毒株高出60%，已成為加州最主要傳播的病毒。除非更多民眾接種疫苗，否則，接觸和感染新冠病毒及其變種病毒的風險將一直存在。我們必須遵循科學，現在就完成終結這場疫情的工作。

很不幸，我們看到許多最弱勢的低疫苗接種率社區成為虛假訊息的宣傳目標，這些虛假訊息不斷把寶貴的生命置於險境。透過和少數族裔媒體、宗教團體、社區組織和許多值得信賴的特殊夥伴合作，對於消除坊間一些最廣泛流傳的迷思至關重要。無論您的移民 身份為何，現在是充分接受「免費疫苗不但有效而且安全」這項事實的時候。

好消息是，在我們與社區合作把疫苗的安全性和有效性資訊分享給民眾後，已經有愈來愈多加州居民選擇接種疫苗。我們也持續與雇主密切合作，讓他們的僱員可以更方便接種免費疫苗，例如在職場設置快閃疫苗門診、提供關於新冠「補助有薪病假」（Supplemental Paid Sick Leave）的資訊。新冠補助有薪病假的適用情況包括：前往接種疫苗和因為接種疫苗後出現副作用無法工作等。我們不能也不會鬆懈，只要我們的首要任務仍然是讓社區更安全、發展我們的經濟、確保我們的孩子成長茁壯，我們的疫苗宣導工作就會持續下去。

我們提高受新冠疫情重創社區疫苗接種率的工作，與我們協助加州居民維持生計和提供家人所需的承諾一致。您可以上網covid19.ca.gov或撥打新冠熱線833-422-4255，使用您熟悉的語言了解像租金援助和逼遷保護等計劃的內容。此外，年收入低於7萬5000元的家庭還可以領取加州紓困金（Golden State Stimulus）。無論移民身份為何，這些資源正等待所有有需要的民眾使用，再加上疫苗，社區的安全和健康就有保障。

每位加州居民都必須了解接種疫苗的重要性，不僅是為了他們的健康、家人的健康，也是為了整個加州的健康，我們希望還未接種疫苗的人能盡快做出正確的決定，讓我們一起終結這場疫情。

了解有關詳情，請登入：https://myturn.ca.gov/zh_CN.html