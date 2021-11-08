新稅法將出籠 高收入人士最後規劃機會

目前看來呼聲最高最可能的稅改，分成兩大可能性。第一可能性為明年1月1日的贈與遺產免稅額川普法案提前失效，表示免稅額將成為一個人六百萬。與現法一千七十萬相較，一個人的免稅額將減少超過五百萬。原本沒有遺產稅的家庭或企業，將要負擔一可高達百分之55的遺產稅。另一個嚴重影響，是有関贈與人信託的提案，有很大可能會在12月間總統簽署時即刻生效。

這表示生效後的贈與信託，不能再利用贈與人信託來自己使用信託收入盈餘，或者可以把贈與資産日後的潛在增值透過該信託，在有資産出售時，可以免除增值稅的規劃，在新法之後就不可行了。今年只剩下幾個月的時間，還有機會找到合適的規劃策略要把握時間。

有逾三十年，策略性成功地協助第一代成功華裔人士的特許財務規劃師周美懿，將舉辦針對拜登 總統及民主黨員所提出的各項稅改，若通過所面臨的挑戰，並提出多應對的規劃措施。內容進一步包括：一、考慮利用中小企業合格退休 帳戶規劃，以迎戰當前重稅的環境。 當下急起策劃未來，家庭傳承規劃可以是在您的掌握之中。分析如何透過不同信託，可以身後將一生辛苦耕耘的畢生財富傳承給你的子孫，慈善事業世代相傳雙贏局面，同時管理並減輕未來的稅賦。二、 解析2021整體經濟環境和政策可能急劇變化的考量，在全盤規劃和投資 上，如何取得先機，再創佳績。

兩場線上WebEx講座時間為11月10日(週三) 下午4點至5點45分(基礎版)，及11月11日(週四)下午4點至5點45分(進階版)。訂位洽Maggie 626-233-0956 或發送電郵至 [email protected]

11月9日(週二)中午12時截止報名。請提早報名，以便測試，確保成功上線。講座連接網將在報名之後，以電郵方式通知參加者。該講座無需付費。但不招待投資金融保險專業人員。