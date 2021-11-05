世紀旅遊 感恩節特價團及賭城跨年團

世紀旅遊

經過了長達快兩年的疫情 的影響，很多人很長時間沒有出門去旅行了，隨著越來越多人已經接種完成了疫苗 ，也有更多人已經在打聽可以跟隨哪一家旅行社去旅遊了。伴隨著感恩節，聖誕節 ，新年假期都將接踵而來，位於Pasadena的世紀旅遊準備了豐盛的旅遊套餐，讓大家能有一個安逸的機會可以度過一個愉快的短假期。

世紀旅遊表示，不論是親人團圓，還是朋友相慶，戀人相聚；都可以透過幾天的短假讓自己放鬆一下心情，舒緩一下疫情期間緊繃的神經。

為此，世紀旅遊在感恩節期間首先推出獨家行程 「西南小巨環國家公園5日遊」。這條線路為4夜5天的經典路線，參觀景點涵蓋：約書亞樹公園、倫敦橋、拉芙林、大峽谷、包偉湖、羚羊彩穴、馬蹄灣（見圖）、布萊斯峽谷、錫安國家公園、拉斯維加斯。行程輕鬆，也不繞路，全程使用豪華空調旅遊大巴士，每天巴士消毒，保證車上客人的座位安全間距，採用的4個晚上都是品質酒店，拉斯維加斯更是升級為大道上四星級酒店。沿途有優秀的導遊講解，一邊欣賞沿途美麗的風景，也獲得豐富的地理人文知識。

感恩節期間的出發團隊是特價推出：四人一房每人329.99元；三人一房 每人369.99元；雙人一房每人399.99元 ；單人房每人619.99元。費用包含4晚酒店住宿+豪華空調大巴+優秀導遊講解，出發日期：11月18日，11月25日。

世紀旅遊同時也為2022年的跨年夜準備了年度大禮包：「拉斯維加斯2022年跨年倒數3天嘉年華特別團」。

您想好2022年如何跨年了嗎？看一場跨年煙火表演？還是和家人朋友們一起共享一頓美味的晚餐？又或是去看一場音樂表演？而這所有的一切，在拉斯維加斯，都能一一滿足。在拉斯維加斯大道上迎接2022年新年鐘聲敲響的那一刻，是令人期待的，整條大道上都會上演各種煙火表演，並且大道上的每一家酒店在新年來臨的一個星期前，都會有各種精彩的演出以及party等待著遊客參與。

世紀旅遊拉斯維加斯跨年3天團， 保證連續兩晚入住大道上4星級酒店 ，可感受最熱鬧的拉斯維加斯，12月30日和12月31日兩個出發日期，四人一房每人259.99元；三人一房每人319.99元；雙人一房每人389.99元；單人房每人699.99元。31日跨年夜，走出下榻酒店，就立刻進入了歡樂的場景。

報名和詳情，可去電626-666-6999 ，或者至世紀旅遊的官方網站www.grandcenturycruises.com 在線報名。公司地址2956 E Colorado Blvd.Ste120 Pasadena。