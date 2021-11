台灣珍珠奶茶產業線上拓銷團 11/8-11/10舉行

很多人想到台灣 就想到珍珠奶茶,手工調製每一杯,讓人啜飲時都能感受到快樂。現在你不只能享受喝的快樂,也能成為帶來快樂珍奶的手搖飲企業家。

洛杉磯 台灣貿易中心表示,11月8日至10日,該中心將舉辦「台灣珍珠奶茶產業線上拓銷團」,邀請美國 在地的珍奶企業家或創業家,與台灣18家具外銷實力的供應商、製造商、品牌商空中相會。立即報名此活動,將能與他們進行線上一對一洽談,讓你即刻與理想企業夥伴連線。

「珍珠奶茶」是一種受歡迎的飲品,風靡全球,近年來成為一種普遍現象。1980年起源於台灣,台灣擁有強大而完整的供應鏈,可以為經營珍珠奶茶業務提供一切服務。珍珠奶茶也是一種流行的連鎖加盟經營業務,自90年代以來,它一直在美國流行。根據Allied Market Research報告顯示,全球珍珠奶茶市場預計到2027年將達到43億美元,年成長率為7.8%。

該中心表示,各式各樣「台灣製造、品質保證」的產品,通過HALAL、HACCP、ISO 9001、ISO 22000、FSSC 22000、SFDA、CE、NSF、CB、BSMI、ETL、PSE等認證,從Q果到奶茶粉、糖漿、木薯珍珠、水果糖漿、椰子果凍、甘蔗纖維,及茶壺和咖啡機等電器,應有盡有。

18家供應商名稱和網站如下,「珍珠」類有:利成生技(Li Cheng Biotechnology Co., Ltd.)網址www.licheng5888.com/main.php、旭輝食品興業(Sunrise Boba Co., Ltd.)網址www.sunriseboba.com.tw、台灣安亞生物科技(Taiwan Anya Biotechnology Corporation)網址www.natural-isle.com。「茶葉」類有:大東茶業(Da Dong Tea Co., Ltd.)網址www.dadongtea.com、統喜企業(Tong Shii Industrial Co., Ltd.)網址www.tongshii.com.tw。「即溶奶茶粉」類有:開元食品工業公司(Creation Food Co., Ltd.)網址www.creation.com.tw/index_en.php。「糖漿」類有:喜多生物科技事業(Hi Duo Bio-Tech Business Co., Ltd.)網址www.facebook.com/229264697088926、洺笙企業(Mi Sheng Enterprise Co., Ltd.)網址www.ms-tw.com。「包裝杯及吸管」類有:鉅田潔淨技術公司(Ju Tian Cleantech Co., Ltd.)網址www.plastic-free.com.tw。「食品機械」類有:茶加焙國際公司(Chapond International Co., Ltd.)網址www.chapond.com、日康精密科技公司(Riconn Precision Technology Co., Ltd.)網址www.gee-coffee.com。

「全方位解決方案」類有:承恩食品企業(Chen En Food Product Enterprise Co., Ltd.)網址www.chenenfood.com/en/、皇翼公司(Empire Eagle Food Co., Ltd.)網址www.bobaempire.com、九洲國際食品(Jiu Zhou Food Co., Ltd.)網址www.bws945888.com、伂橙公司(Pei Chen Corporation)網址www.highteaworld.com/en/、上島食品(Shang Dao Food Co., Ltd.)網址www.asian-food.com.tw。「連鎖品牌」類有:六角國際事業公司(La Kaffa International Co., Ltd.) ( Chatime )網址www.chatime.com.tw/en/、紅太陽食品(Redsun Food Limited Company)網址www.redsuntea.com及Mr. Sun網址www.mrsunteausa.com。

活動詳情或報名參加此線上拓銷團,可聯絡洛杉磯台灣貿易中心電話213-908-1801,或E-mail至[email protected]。