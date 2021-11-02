美國互惠財富 開展業務考察學習活動

近日，美國 互惠財富集團為加強行業培訓與交流，提供優質專業的保險 理財服務，組織開展了為期四天的業務考察學習活動，來自紐約、佛州、華盛頓DC等眾多專業經紀人組成考察團，前來加州 互惠財富總部交流學習，分享專業知識與經驗。

活動期間，專業考察團分別前往集團總部、洛杉磯Irvine分部、和Diamond Bar分部參觀學習，並進行了相關業務培訓與交流（見圖）。公司創始人及CEO Tiffany Xu主持培訓，為大家講解了行業內最新的市場分析與發展方向，及保險、年金、家辦、稅改等最新知識，介紹了人壽保險Space G²、速貸寶、銀信保等產品，耐心解答大家提出的種種疑問。 Tiffany 表示，這是一個加強專業人士溝通交流、增進行業內相互了解的機會，希望所有人共同努力，通過自我提昇實現整個行業的價值飛躍。

美國互惠財富緊跟時代發展方向，不斷推出保險理財產品。互惠財富表示，二十多年來，不斷為全球7萬多名高端客戶和經紀人提供了專業服務，並大量拓展分公司，開發覆蓋全球的辦公室網絡。此次組織的考察學習活動，除了旨在加強行業培訓交流與全美專業經紀人的溝通外，更是立足於為社會提供更優質便捷的服務，讓專業人士以更強的專業水準迎接今後的挑戰。