Ramon Wu免費講座 通膨會讓賭城房價漲到明年

拉斯維加斯地產權威Ramon吳，將於31日（週日）在洛杉磯舉辦兩場免費說明會，講解通膨對未來賭城房市的影響，並帶來第一手的賭城最新資訊。現場將有一人可獲得免費三天二夜拉斯維加斯遊，詳情可去電702-334-7767，或上網www.TV4WU.com，微信ID「vegas1688」。

第一場時間：31日週日上午10時至中午12時，地址 10505 Valley Blvd., El Monte （Pacific Place Plaza中間）。第二場時間：31日週日下午2時至中午4時，地址 123 E Valley Blvd., #A, San Gabriel（外面招牌是GGFI，在一樓）。

Ramon吳表示，他根據多位經濟學家的分析大膽斷定，2022年Las Vegas的房價沒有最高，只有更高。高通脹將持續多年，調查發現，強勁的經濟反彈和持續的大流行破壞， 推動了到2023年通脹率超過2%的預測。

Ramon說，經濟學家認為，美國 人應該做好準備，應對幾年來比幾十年來更高的通貨膨脹 ，他們預計，大流行後的強勁經濟復甦，將在一段時間內推動物價的快速上漲。

本月華爾街日報訪查的經濟學家們，提高了他們對通貨膨脹會持續多久的預測。受訪的經濟學家預期，2021年第四季度普遍採用的通脹指標，將比上年同期增長3.2%。他們預測2022年和2023年的年增長率將回落到略低於2.3%。這意味著從2021年到2023年的年均增長率為2.58%，使通貨膨脹率保持在1993年的水平。

Naroff Economics LLC首席經濟學家Joel Naroff表示，我們正在過渡到一個比過去20年更高的通脹和利率時期。最近，美國的通貨膨脹率達到了13年來的最高水平，引發了一場是否正在進入類似20世紀70年代的通貨膨脹期的辯論，在接受調查的經濟學家中，約58%的人認為美聯儲在2022年下半年或之後才會加息。

有二十年的地產經驗的Ramon表示，與美國的許多市場一樣，拉斯維加斯的房地產 市場持續火爆，庫存持續創歷史新低，價格繼續上漲，房產銷售速度快得驚人。想要了解更多有關於投資回報率高的房地產，可至講座中瞭解更多訊息。