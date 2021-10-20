追星族饕客必看：Knife Pleat橙縣唯一米其林星級法國餐廳！

主廚Tony Esnault和餐廳老闆Yassmin Sarmadi的Knife Pleat法國餐廳在南海岸廣場開業備受矚目。9月28日，美食 權威的米其林指南頒發一顆米其林星給Knife Pleat餐廳，肯定了它在精緻餐飲中的地位，成為橙縣唯一獲得該獎項的法國餐廳！

Knife Pleat的南海岸廣場之旅始於2017年，當時該中心邀請Esnault和Sarmadi在廣埸閣樓（近Nordstrom三樓）開設一家法國餐廳。這對南加州 餐飲界的著名夫妻以洛杉磯 市中心的Spring和Church & State餐廳而聞名並贏得美食評論家的好評。







KNIFE PLEAT主廚Tony ESNAULT和餐館總經理YASSMIN SARMADI小傳

主廚Esnault被認為是南加 州最好的法國廚師之一，他成長於被譽爲法國的花園和“法語的搖籃的盧瓦爾河谷長大，在著名的里昂烹飪學校學習，在歐洲眾多米其林星級餐廳任職，包括巴黎的Carré des Feuillants、阿爾薩斯的Auberge de L'Ill及蒙特卡洛著名的路易十五餐廳遇到了他的導師Alain Ducasse。兩位主廚在紐約市的Essex House的Alain Ducasse和St. Regis的Adour重聚，並贏得了米其林五顆星和紐約時報 的三顆星。

餐館總經理Sarmadi從小就是一個充滿激情的美食家，她於2008年開設Church & State，這使她成為了洛杉磯市中心美食界的風雲人物。這家法國小酒館被評為2019年加州米其林Bib Gourmand指南餐廳之一。 Spring則是她與Esnault合作的第一家餐廳。

南海岸廣場營銷執行總監DEBRA GUNN DOWNING在2019年7月KNIFE PLEAT開幕前表示，邀請Tony和Yassmin到南海岸廣場來完整South Coast Plaza精緻餐飲系列。他們的餐廳理念和對Knife Pleat法式美食的詮釋是該廣場閣樓餐飲發展的重要一步。

餐廳環境及設計理念

Knife Pleat被概念化為精緻法國美食的特定地點，毗鄰Oscar de la Renta、Christian Louboutin和Louis Vuitton Atelier等奢侈時尚精品店。這對夫婦將餐廳設想為「優雅近人」，與南海岸廣埸閣樓的現代風格呼應，同時融入傳統元素。一扇單門引客進入引人注目的5,000平方英尺的餐廳空間，包括露天餐廳。餐廳四週有可滑動落地半透明窗，及一個以藤蔓和多肉植物佈置的陽台。酒吧可以一覽廚房，欣賞主廚Esnault和他的團隊的烹飪行動。著名建築設計師Johnson Fain與Sarmadi和Esnault合作以精緻低調的建築和室內設計理念來反映Knife Pleat的主廚Esnault在歐洲、紐約、舊金山和洛杉磯25年的高級餐飲經驗對經典法國料理技術的現代詮釋。主廚Esnault公佈了令人驚豔的首份菜單，包括冰鎮海螯蝦佐蘿蔔、青木瓜、椰子油和檸檬草。新月鴨胸腿配瑞士甜菜、東京蘿蔔和醃製大黃。以及蔬菜馬賽克開胃菜由番茄、西葫蘆、西瓜蘿蔔、大頭菜和新鮮鷹嘴豆組成的，突出了加州著名的時令農產品。

糕點廚師Germain Boitteau為餐廳的菜單增添了甜蜜的樂趣。這位出生於法國的糕點廚師 在巴黎雅典娜廣場酒店、倫敦Yauatcha Soho和洛杉磯市中心的Spring擁有13年的國際經驗，贏得了評論家的讚譽，評論家稱他的甜點為Knife Pleat的精緻美食添色。

在短時間內，Esnault、Sarmadi和他們的團隊為南加州食客提供豪華的美食體驗，包括下午茶、魚子醬服務、每週的六道菜的品酒晚宴和葡萄酒食譜，及受歡迎的prix fixe午餐套餐。米其林指南特別註明他們的努力成功值得南海岸廣場慶祝。

Sarmadi表示，很榮幸被米其林認可，這是卓越餐飲的終極標準。作為全球餐廳業的一員，遵守同樣嚴格的標準之下。感謝團隊的努力贏得這一殊榮。也謝謝南海岸廣場提供絕佳環境無可挑剔的環境，讓我們得以蓬勃發展。