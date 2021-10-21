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兒童福利金月發300元 拜登提只延1年 民主黨轟大錯

Peggy鍾23日銀髮展 詳解惠安納醫療保險

【洛杉磯訊】

紅藍卡年度轉換期將從10月15日起至12月7日結束，對於許多長者年满 65 歲或以上的人來說，這是一個難得的機會，轉換福利更好的保險公司。

鍾碧琦 (Peggy Chung見圖) 是有照的保險從業人員。 她在保險行業工作了 20 多年，為橙縣、洛杉磯和聖地亞哥縣的居民提供服務。她會在23日本報銀髮展中，根據民眾的情況，為他們選擇適合的計劃，協助完成申請。

她銷售代理的惠安納醫療保險公司，擁有超過 30年聯邦醫療保險的豐富經驗，和超過840萬的聯邦醫療保險優勢計劃與處方藥計劃會員。提供包括 HMO的各種各樣聯邦醫療保險優勢計劃（Medicare Advantage），醫療辅助計劃 （Medicare Supplement) ，處方藥計劃（Prescription Drug) ，牙科計劃 （Dental ) 等。

聯邦醫療保险優勢計劃除了提供必需的住院和醫生服務外，還包含處方藥和额外福利。以最低的保费和自付限额、提供海外緊急醫療保障。家庭醫生與專科醫生就診。講中文的醫生，針灸、牙科、視力和聽力保障。提供交通 ，非處方保健產品（OTC) ，健身和奬勵計劃等。她的聯絡電話 949-502-1479 或[email protected]

聯邦醫療保險 福利

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